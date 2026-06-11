윤소이, 생선구이 가게 사장 됐다 "직접 굽고 서빙하고 발로 뛰어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤소이가 화덕 생선구이 가게를 열고 사장님으로 변신한 근황을 공개했다.

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by PDC 측은 11일 "배우 윤소이 씨가 성수동에 화덕 생선구이 가게를 냈다고 해서 2호선 지하철을 타고 냉큼 다녀왔습니다"라고 밝혔다.

이어 "만나러 간 김에 장사가 잘되고 있는지 궁금하기도 하고 점심도 해결하고 왜! 갑자기! 가게를 열었을까 소이 씨 이야기도 들어보고 일타삼피"라고 전했다.

함께 공개된 사진에는 사장님으로 변신한 윤소이가 직접 구운 생선구이를 들고 환하게 미소 짓는 모습이 담겼다.

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그러면서 "직접 생선도 굽고 서빙도 하고 그냥 사장 아니고 발로 뛰는 사장님 이야기 한번 들어보시죠. 오늘 저녁 6시!"라고 덧붙였다.

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윤소이는 앞서 한창 활동하던 29세 무렵에도 가게를 운영했던 사실을 공개한 바 있다.

그는 "예전에는 작품을 선택할 수 있는 경우의 수가 많았다면 그 당시에는 선택의 폭이 좁다는 걸 알았다"며 "친정엄마는 평생 장사하셨던 분이라 (같이) 고민하다가 포장과 배달이 가능하면서 업장에서 같이 팔 수 있는 메뉴로 족발을 선택했다"고 밝혔다.

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당시 윤소이는 연인이었던 조성윤과 함께 가게 홍보도 하며 운영에 힘썼지만, 욕설하는 진상 손님 등으로 인해 어려움을 겪으며 결국 3년 만에 장사를 접었다.

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윤소이는 "드라마와도 병행해야 했고, 일련의 사건들이 많아지면서부터 어린 마음에 '안 되겠다. 그냥 연기만 해야겠다' 싶어서 접었다"고 전했다. 이어 "지금 생각하면 그렇게 장사가 잘되던 걸 접은 게 너무 아까웠다. 다시 장사를 하고 싶은데 남편이 반대한다"고 털어놨다.

한편 윤소이는 2017년 뮤지컬 배우 조성윤과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.