양희은, 각막이식 수술로 눈 붕대 "천장만 보며 누워 있어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 양희은이 각막이식 수술을 받은 뒤 회복 중인 근황을 공개했다.

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양희은은 11일 자신의 SNS를 통해 "각막이식 수술하고 퇴원 후 천장을 보며 여러 날 누워 있어야만 한다"라는 글과 함께 수술 후 회복 중인 일상을 전했다.

이와 함께 양희은은 눈 수술 후 한쪽 눈을 두툼한 보호 패드와 붕대로 감싸고 있는 모습의 사진을 공개하며 걱정하는 팬들을 안심시켰다.

앞서 양희은은 지난 9일 눈 수술로 인해 자신이 진행하는 MBC 표준 FM '여성시대 양희은, 김일중입니다' 생방송에 불참했다.

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당시 김일중은 한 청취자가 "눈 수술이면 쌍꺼풀 수술이냐"라고 묻자, "아니다. 각막과 관련된 시력 회복 수술"이라고 설명한 바 있다.

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수술 후 퇴원한 양희은은 "쵸코(반려견)는 날 지키려고 내 배 위에 앉아서는 희경, 희정이가 다가와도 막 공격할 듯 짖어댄다"라면서 자신을 지키는 반려견의 모습에 웃어 보였다.

그러면서 양희은은 "아파야만 쉬는 여자인가? 나는!?"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편 양희은의 수술 소식에 많은 팬들은 "눈 괜찮으시냐", "빠른 쾌유를 바란다"라는 등의 응원 메시지를 보내며 회복을 기원하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com