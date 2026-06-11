정선희, '모자무싸' 가디건 포옹신에 질색 “사랑해도 받아들이기 힘들어”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 정선희가 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')의 화제 장면인 '가디건 포옹신'에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

Advertisement

지난 10일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '정선희 대기실 비하인드 최초 공개! 가방 속 필수템 단백질 쉐이크까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정선희는 최근 즐겨보고 있는 드라마 '모자무싸' 이야기를 꺼냈다. 온라인에서 갑론을박이 이어졌던 이른바 '가디건 포옹신'에 대해 궁금증을 드러냈다.

정선희는 해당 장면을 언급하며 "그 장면은 왜 넣었을까?"라고 물었다. 제작진은 "엄마에 대한 결핍이나 모성애를 표현하려고 한 것 아닐까"라고 추측했고 정선희 역시 "그런 의도 같긴 하다"고 공감했다.

Advertisement

하지만 그는 "그 장면 이후로는 몰입이 잘 안 됐다"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "만약 남자친구가 와서 저런 행동을 해달라고 하면 나는 바로 헤어질 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

제작진이 "다행히 아직 그 회차를 보기 전이었다"고 하자 정선희는 "내가 그 장면을 봤다면 계속 이유를 물어봤을 것"이라고 답했다. 또 "왜 그런 설정을 넣었는지 궁금했을 것 같다"며 "시청자들에게도 어떻게 생각하는지 물어보고 싶었을 것"이라고 말했다. 이어 "아무리 사랑하는 사람이라도 저 상황을 받아들일 수 있는지 없는지를 두고 분명 의견이 갈렸을 것"이라고 덧붙였다.

다만 정선희는 드라마 자체에 대한 애정도 숨기지 않았다. 앞서 정선희는 "정말 아껴서 보고 있는 작품"이라며 "맛있는 음식을 천천히 먹듯 한 편씩 보고 있다. 나중에는 대사까지 외울 정도로 반복해서 볼 것 같다"고 밝힌 바 있다.

Advertisement

한편 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 지난 5월 24일 닐슨코리아 기준 5.3%의 시청률을 기록하며 종영했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com