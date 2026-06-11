'이필립♥' 박현선, 셋째 딸 출산 "무통주사 못 맞아 온몸으로 고통 느껴"

[스포츠조선 이우주 기자] 사업가 박현선이 건강하게 셋째 딸을 출산했다.
박현선은 11일 "셋째 공주님 무사히 출산했어요. 아기와 저 모두 건강하게 자연분만으로 순산했습니다"라며 셋째 출산 소식을 직접 알렸다.
박현선은 "아침부터 배탈이 난 것처럼 배가 살살 아프기 시작했는데 갑자기 진통이 3분 간격으로 오기 시작하더라고요. 샤워하는 도중에도 진통이 세 번이나 와서 그제서야 '진짜 나오려나 보다' 싶었다"며 "머리도 제대로 못 말린 채 집에서 2분 거리인 병원으로 급하게 달려왔는데 도착하자마자 이미 자궁문이 8cm..결국 무통도 못 맞고 정말 있는 힘 다해서 세 번 힘 주고 우리 아기를 만났다"고 밝혔다.
"아무것도 없이 모든 고통을 온몸으로 느꼈다"는 박현선은 "그런데 신기하게도 아기를 품에 안는 순간 그 모든 순간이 잊혀질 만큼 셋째 공주님이 너무 예쁘다. 엄마라는 자리는 언제나 쉽지 않고 때로는 버겁고 고된 순간도 많지만 그래도 아기는 정말 사랑 그 자체인 거 같다"고 셋째 딸을 향한 애정을 드러냈다.
한편, 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다. 박현선은 지난해 셋째 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.
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