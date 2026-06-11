'이필립♥' 박현선, 셋째 딸 출산 "무통주사 못 맞아 온몸으로 고통 느껴"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 사업가 박현선이 건강하게 셋째 딸을 출산했다.

Advertisement

박현선은 11일 "셋째 공주님 무사히 출산했어요. 아기와 저 모두 건강하게 자연분만으로 순산했습니다"라며 셋째 출산 소식을 직접 알렸다.

박현선은 "아침부터 배탈이 난 것처럼 배가 살살 아프기 시작했는데 갑자기 진통이 3분 간격으로 오기 시작하더라고요. 샤워하는 도중에도 진통이 세 번이나 와서 그제서야 '진짜 나오려나 보다' 싶었다"며 "머리도 제대로 못 말린 채 집에서 2분 거리인 병원으로 급하게 달려왔는데 도착하자마자 이미 자궁문이 8cm..결국 무통도 못 맞고 정말 있는 힘 다해서 세 번 힘 주고 우리 아기를 만났다"고 밝혔다.

"아무것도 없이 모든 고통을 온몸으로 느꼈다"는 박현선은 "그런데 신기하게도 아기를 품에 안는 순간 그 모든 순간이 잊혀질 만큼 셋째 공주님이 너무 예쁘다. 엄마라는 자리는 언제나 쉽지 않고 때로는 버겁고 고된 순간도 많지만 그래도 아기는 정말 사랑 그 자체인 거 같다"고 셋째 딸을 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편, 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다. 박현선은 지난해 셋째 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com