[청룡랭킹] 최수호, 이수연 추격 따돌리고 5월 젠지스타 부문 '왕좌' 등극!

츌처=최수호 인스타그램

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최수호가 청룡랭킹 5월 '젠지스타(Gen-Z Star)' 부문에서 당당히 1위를 차지하며 압도적인 팬덤의 화력을 입증했다.

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이번 5월 젠지스타 부문 투표는 그 어느 때보다 치열한 접전이 펼쳐졌다. 투표 마감 결과, 최수호는 46.79%라는 압도적인 득표율을 기록하며 왕좌에 올랐다.

막판까지 무서운 기세로 치고 올라온 '트로트 신동' 이수연이 40.95%의 득표율로 맹추격했으나, 최수호의 탄탄한 팬덤 수방사의 뒷심을 이겨내지 못했다.

5월 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 최수호(46.79), 2위 이수연(40.95%), 3위 정동원(5%) 순으로 마무리 됐다.

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2002년생 최수호는 판소리를 전공한 국악 엘리트 출신으로 지난 2022년 TV조선 '미스터트롯2 - 새로운 전설의 시작'에 도전, 최종 5위를 차지하며 시청자들의 눈도장을 찍었다.

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이후 2025년 MBN '현역가왕2'에 출격해 장르를 불문한 역대급 무대를 경신하며 최종 6위에 등극, 대한민국을 대표하는 '트롯 국가대표'로 확고히 자리매김했다.

최수호의 거침없는 질주는 현재진행형이다.

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지난 1월 발매한 미니 2집 타이틀곡 '큰거온다'로 강렬한 EDM 사운드와 흥 넘치는 퍼포먼스를 선보였고 지난 4월 개최된 '2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 KTGA)'에서 본상인 'TOP 10상'을 수상하며 차세대 트롯 스타로 발돋음했다.

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현재 최수호는 가수 환희와의 합동 전국투어 콘서트 '플라이 위드(FLY WITH)'로 전국의 팬들과 뜨겁게 호흡하고 있다.

5월 수원 공연을 성공적으로 마친 데 이어 오는 6월 13일~14일 고양, 6월 19일~20일 대구 공연을 앞두고 있어, 그의 뜨거운 '티켓 파워'는 당분간 계속될 전망이다.

탄탄한 실력과 독보적인 스타성으로 매 무대마다 한계 없는 성장을 증명하고 있는 그의 향후 행보에 가요계의 이목이 집중되고 있다.