김은희 "♥장항준, 너무 거들먹거려 재수없어…아직도 내 돈 쓴다" 폭로

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[스포츠조선 이우주 기자] 김은희 작가가 남편 장항준 감독을 폭로했다.

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11일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '김은희의 소원 '이제는 장항준 돈 좀 쓰자!' 송쎄오의 우당탕탕 광고 촬영 습격기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 소속 아티스트인 장항준 김은희 부부의 동반 광고 촬영을 응원하기 위해 현장을 찾았다. 커피차까지 보내며 든든한 지원군이 된 송은이는 대기실에서 쉬고 있던 김은희 작가를 만났다. 오랜만에 만난 송은이에 김은희는 "장항준만 찾고 저를 버려놓으시는 거 아니냐"고 농담했다.

차기작을 집필 중이라는 김은희는 "장항준 너무 거들먹거려서 재수없어 죽겠다"고 토로해 웃음을 안겼다. 송은이는 "(장항준) 돈도 쓰냐"고 물었지만 김은희는 "얼굴도 못 본다. 그래서 돈 좀 쓰고 싶은데 카드도 안 줬다. 장항준 신용카드가 아직까지 제 계좌로 나간다"고 폭로했다.

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김은희는 "그걸 알게 된 게 '왜 이렇게 많이 나가지?' 아낀다고 아껴도 계속 나가더라"라고 토로했다. 송은이는 "항준 오빠가 맨날 그랬다. '은희는 돈에 관심도 없고 아무것도 몰라'라고 했다"고 말했고 김은희는 "아무것도 모르는 거 맞는데 알고 나니까 열 받는다. 내가 쓴 게 아닌데 장항준 카드가 계속 내 쪽으로 나간다. 이제 내 카드도 그쪽에서 나가게 해야겠다"고 다짐했다.

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촬영이 끝나고 함께 식사 자리를 가진 장항준 부부와 송은이. 송은이는 신용카드 얘기를 꺼냈고장항준은 "알고 있다"고 답했다. 김은희는 "이제는 좀 바꿔야 되지 않을까?"라고 조심스럽게 물었고 장항준은 쿨하게 "알았다"고 답했다.

wjlee@sportschosun.com