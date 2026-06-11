'결혼 13년차' 이효리♥이상순, 부부싸움 0번 비결.."상대가 좋으면 나도 좋다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이상순이 아내 가수 이효리에게 애정을 드러냈다.

Advertisement

11일 '스테이폴리오' 채널에는 이상순이 코미디언 원소윤과 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 이상순은 원소윤과 여행을 주제로 이야기를 나눴다. 원소윤은 평소 여행을 별로 좋아하지 않는다면서도, 어머니와의 여행은 즐긴다고 밝혔다. 원소윤은 "저는 엄마가 바라보는 시선을 좋아한다. 엄마는 저와의 여행이 너무 귀해서 컨디션을 잘 관리해 100%로 시간을 즐기려고 한다"라고 말했다.

이어 원소윤은 "효리 님과 데이트하실 때 어떠시냐"라고 질문했고, 이상순은 "당연한 일상이 돼서 한 사람이 없으면 되게 어색하다. 우리는 이제 제일 친한 베프다. 친하고 거의 유일한 친구가 아내다. 나는 '당신이 좋으면 나도 좋아'라고 하고, 효리도 내가 좋아하면 그걸 좋아해 준다"라며 부부애를 드러냈다.

Advertisement

한편 이상순과 이효리는 2013년 결혼했으며 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다. 이상순 모친은 아들 부부에 대해 "부부 싸움을 안 한다고 하더라"라고 밝힌 바 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com