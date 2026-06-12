기태영, 건강 이상 고백 "이석증·독감 겹쳐..♥유진이 독박 고생"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 S.E.S 출신 배우 유진의 남편이자 배우 기태영이 이석증과 B형 독감이 겹쳤던 건강 상태를 털어놨다.

Advertisement

11일 유튜브 채널 '유진VS태영'에는 '이 부부가 노는 법 (오해금지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

최근 근황 토크에서 기태영은 "쉬었더니 감을 잃은 것 같다"며 "사실 거의 병자로 지냈다"고 말문을 열었다.

그는 "김종국 선배도 방송에서 몸 상태가 안 좋다고 이야기했는데, 저도 비슷한 상황이었다"며 "이석증이 오고, 이후 B형 독감까지 겹쳤다. 이렇게까지 아픈 건 드문 일이다"라고 밝혔다.

Advertisement

이에 유진은 "두 아이들 독박 육아에 남편까지 아프고. 집안 일은 누가 할 것이며.. 그래도 제가 괜찮았어서 다행이었다"라며 "일주일간 첫째 딸이 학교 안 가고 집에 있었다. 그 다음 주는 둘째 딸이 안 가고 집에 있었다. 그 다음에는 남편이 아프더라"고 그간의 고충을 털어놨다. 이에 기태영은 "유진이가 너무 고생했다"고 미안함과 고마움을 전했다.

Advertisement

끝으로 기태영은 "건강이 최고"라며 "다들 잘 먹고 아프지 않았으면 좋겠다"고 팬들에게 인사를 전했다.

jyn2011@sportschosun.com