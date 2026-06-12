"진짜 미친 앤 줄" 고창석, 강예원 생일파티 폭로…설경구·이민기 등 男배우 40명 초대

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강예원이 생일파티에 초등학교 친구들을 위해 남자 배우 수십 명을 한자리에 불러 모았던 특별한 사연을 공개했다. 함께 있던 배우 고창석은 당시를 떠올리며 "미친 애인 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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11일 유튜브 채널 '깡예원'에는 '강예원 생일날 남자배우 40명 부른 미친 인맥 | 고창석 폭로전'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 두 사람은 17년째 단골이라는 양꼬치집에서 만나 추억담을 나눴다.

영상에서 강예원은 배우 이민기와 통화를 마친 뒤 고창석에게 "오빠, 내 생일날 남자배우 40명 모았던 거 기억나냐"고 물었고, 고창석은 곧바로 당시를 떠올리며 웃음을 터뜨렸다. 그는 "자기 생일이라고 샵에서 꾸미고 파티처럼 하는 경우는 처음 봤다"고 회상했다.

강예원은 다소 독특했던 생일파티를 기획한 이유도 털어놨다. 그는 "내 초등학교 친구들이 내가 배우니까 배우들을 얼마나 보고 싶겠냐"며 "친구들에게 특별한 추억을 만들어주고 싶어서 내 생일에 다 같이 부른 것"이라고 설명했다. 배우들과 친구들이 한자리에 모여 즐겁게 어울리는 모습을 상상했다는 것.

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실제로 당시 생일파티에는 설경구, 이민기, 김인권, 오달수, 박중훈 등 화려한 배우들이 참석했다고. 하지만 기대와 달리 현장은 다소 어색한 분위기였다고 한다. 강예원은 "친구들은 배우들을 신기해했는데, 오빠들은 처음 보는 사람들이 많으니까 다들 뻘쭘해서 가만히 있더라"고 떠올렸다.

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이를 들은 고창석은 솔직한 속내를 전했다. 그는 "그때는 진짜 얘가 약간 미친 애인 줄 알았다"며 "보통 배우들이 모이는 자리에 자기 친구들을 그렇게 부르지는 않지 않나. 병 걸린 줄 알았다"고 농담을 건넸다. 이에 강예원은 "나는 인간 강예원의 삶을 살면서 배우라는 직업을 가진 사람"이라며 "그래서 사람을 되게 중요하게 생각한다"고 자신의 가치관을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com