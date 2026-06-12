성동일 子 성준, 반가운 폭풍성장 근황.."과학고→명문대 2학년, 특허 2개 소유"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 성동일과 아들 성준이 동반 출연해 깜짝 근황을 공개한다.

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12일(오늘) 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'(제작 티엠이그룹, 연출 문태주)에는 성동일과 성준이 출연해 반가운 근황을 공개하는 동시에 그동안 말하지 않았던 속내를 고백한다.

이날 윤주모(윤나라 셰프)는 "'아빠 어디가'에서 귀여워했던 아이가 대학생이 됐다"며 "꼬마가 어른이 돼서 아버지와 같이 윤주당에 술을 마시러 오다니 너무 설렌다"고 성동일과 성준의 방문을 진심으로 반긴다. 어느새 훌쩍 큰 성준의 의젓한 모습은 현장은 훈훈함으로 물든다.

"집에 TV가 없어서 '흑백요리사'도 본 적이 없다"는 성동일은 "아이들과 '아빠 어디가'를 했을 때도 본 적이 없다"며 의외의 사실을 밝힌다. 성준 또한 마찬가지로 당시 방송을 본 적이 없다며 "요즘엔 아빠가 가끔 보여주신다"고 하자, 성동일은 "옛날 생각 날 때 유튜브로 본다"고 말한다.

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"성준과 술 한잔 하는 게 꿈이었다"고 밝힌 성동일은 윤주모의 웰컴주를 받아들고 흡족하게 술잔을 기울이며 "이거 완전 작업주"라고 만족감을 드러낸다. 윤주모는 성준에게 "여자 친구 있냐"며 "술 몇 병 주겠다"고 너스레를 떨어 과연 성준이 어떻게 답했을지 궁금증을 수직 상승시킨다.

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또한 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년으로 재학 중인 성준이 특허를 2개나 갖고 있다는 사실을 밝혀 놀라움을 안긴다. 성준은 "중학교 때 선생님과 같이 특허를 냈다"며 "과학고에 가서는 친구들과 대회를 나가 또 특허를 냈다"고 말해 특허의 정체가 무엇일지에도 이목이 집중된다. 성동일은 "준이가 지금도 성장을 하는 게 너무 좋다"며 "지금도 미래에 대한 고민을 진짜 많이 하더라. 오래전부터 관심을 가졌던 심리학에 대해서도 다시 공부한다고 한다"며 아들을 향해 뿌듯한 마음을 드러낸다.

이외에도 학교에서 친구들의 연애 등 다양한 상담을 자주 해준다는 성준에게 윤주모는 "응원해주는 분들도 많지만 악플이 있으면 상처받고 두려워진다"며 고민을 털어놓는다. 직후, 성준의 조언에 윤주모가 "준이 마음이 너무 단단하다"며 감동해 그가 어떤 조언을 해줬을지 궁금증을 더한다. 또한 성준은 존경스러웠던 아빠의 모습에 대해 "대단하다고 느끼는 게 진짜 눈물을 안 보이신다"며 "초등학교 4학년 때 아빠가 처음으로 펑펑 우는 걸 살면서 유일하게 봤다"고 밝혀 성동일의 사연에 관심이 쏠린다. 특히 방송 말미에는 깜짝 손님이 등장해 모두를 놀라게 할 예정이다.

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한편 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'는 매주 금요일 오후 5시 30분 공개된다. 윤주모가 게스트를 초대해 요리와 술을 대접하고 진솔한 대화를 나누는 방송으로 그동안 최강록, 윤남노, 김훈 등 셰프와 빈지노·스테파니 미초바 부부, 나영석 PD, 문세윤·한해 등 스타들이 출연해 입담과 먹방으로 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com