'눈동자' 신민아, 분위기부터 눈빛까지 달라졌다..간담 서늘 '스릴러 퀸' 등극

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[스포츠조선 조지영 기자] 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 극강의 스릴을 예고하는 캐릭터 포스터와 메인 예고편을 공개했다.

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이날 공개된 '눈동자'의 서진(신민아) 캐릭터 포스터는 피할 수 없는 사투를 벌인 듯한 모습이 드러나 단 한 컷으로 서스펜스 스릴러 장르의 매력을 전한다. '빨리 범인 찾아야죠, 더 안 보이기 전에'라는 카피가 더해진 포스터는 인물의 압박감과 절박함이 드러나 궁금증을 더하는 가운데, 이를 대체 불가한 매력으로 펼친 신민아의 연기 변신에도 호기심을 끌어올린다.

서진의 쌍둥이 동생 서인(신민아)의 사망 사건 담당 형사 도혁(김남희)의 캐릭터 포스터에는 잔뜩 흥분한 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. 격렬한 몸싸움의 순간을 포착한 포스터는 평소 침착한 도혁의 평정심을 잃게 한 사건을 향해 궁금증을 더하며, 이를 몰입감 있게 소화해 낸 김남희의 몸을 사리지 않는 열연에도 기대감을 고조시킨다.

서진에게 집착하는 모델 현민(이승룡)의 포스터는 그의 집요한 광기로 서늘함을 전한다. '누나가 내 사진 잘 찍는 거, 그거는 확실히 사랑이야'라는 대사가 더해져 더욱 소름 돋게 만드는 모습은 그의 집착이 어떤 변수를 가져올지 호기심을 증폭시킨다. 높이 매달린 무언가에 시선을 완전히 빼앗긴 서진의 신변 보호 형사 미경(김영아)의 포스터는 서스펜스 스릴러 장르의 매력을 더욱 높인다. 베테랑 형사를 단숨에 긴장시킨 존재를 향해 궁금증을 더하는 동시에, '일단 저희랑 빨리 만나는 게 좋겠어요. 지금 어디세요?' 대사가 더해지며 긴장감 넘치는 상황을 향한 상상력을 한껏 자극한다.

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메인 예고편은 점차 흐려지는 서진의 눈을 통해 바라본 동생의 죽음을 둘러싼 장면들이 드러나 도입부부터 긴장감을 쌓아 올린다.

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동생 서인의 죽음이 자살일 가능성이 높다고 알려주는 형사 미경과 최근 떨어져 지낸 두 쌍둥이 자매 사이를 확인하려는 담당 형사 도혁의 등장은 영화의 예측 불가한 전개를 향해 궁금증을 가중시킨다.

여기에 캄캄한 한밤중에 서진의 집을 바라보는 의문의 인물이 드러나고, 잔뜩 겁에 질린 듯한 서진의 가쁜 숨소리는 장르적 기대감을 한껏 끌어올린다. 서진의 시야가 '흐려질수록 가까워지는 위협'은 '어둠보다 무서운 진실'이 어떻게 수면 위로 떠오를지 기대감을 더한다. 더 안 보이기 전에 범인을 찾아내려는 서진의 집념이 의문의 사건에 어떤 파문을 일으킬지 궁금증을 더하는 가운데, 일촉즉발의 장면들이 몽타주처럼 이어지는 메인 예고편은 '눈동자'의 예측 불가한 재미를 더욱 기대하게 만든다.

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'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com