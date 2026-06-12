'충주걸' 최지호 "김선태에 스카웃 제안 받았다" 깜짝 고백(전참시)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] '충주걸' 최지호 주무관이 출격한다.

Advertisement

내일(13일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 402회에서는 이전 방송에서 충주맨 김선태의 매니저로 출연했던 최지호 주무관이 '충주걸'로 변신, 새로운 참견 영상의 주인공으로 등장한다.

지난 2월, 충주시 유튜브 채널의 얼굴이었던 '충주맨' 김선태 주무관이 갑작스럽게 사직한 가운데, 채널의 새로운 주인이 된 '충주걸' 최지호 주무관의 하루가 공개된다. 먼저 충주걸은 처음 퇴사 소식을 들었을 당시를 떠올리며 "몰래카메라인 줄 알고 카메라를 찾으려 주변을 두리번댔다" 라고 놀란 마음을 밝혔다. 또한 충주맨으로부터 스카웃 제안까지 받은 사실을 공개했는데, 끝내 자리를 지키기로 결심한 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

충주걸의 매니저로는 뉴미디어팀의 새로운 얼굴 장연주 주무관이 든든한 지원군으로 나선다. 특히 177cm 장신의 장연주 주무관은 157cm 충주걸과 함께 마치 '타조와 쿼카'를 연상케 하는 유쾌한 케미를 선보여 웃음을 안길 예정이다. 여전히 충주맨이 사용하던 사무실을 그대로 사용 중인 가운데, 사무실 곳곳에 남아 있는 충주맨의 흔적들이 먼저 눈길을 끈다. 야반도주(?)하듯 급하게 떠나느라 개인 소지품마저 미처 챙기지 못했던 것. 그 가운데 두 사람은 본격적인 업무에 돌입한다. 장연주 주무관이 SNS 업무를 담당하여 처리하는 사이, 최지호 주무관에게는 섭외 전화가 빗발쳤다. 지자체 및 국세청의 협업 요청부터 각종 유튜브 채널과 방송사의 러브콜까지 쉼 없이 이어지며 충주걸의 뜨거운 인기를 실감케 한다. 이에 최지호 주무관은 직접 일정을 조율하며 충주시 유튜브 채널의 새로운 얼굴로서 한층 성장한 모습을 보여준다

Advertisement

이어 두 사람은 열띤 아이디어 회의부터 모니터링까지 쉼 없이 업무를 이어간다. 충주걸 듀오가 이토록 열과 성을 다하는 이유는 충주맨의 퇴사 직후 구독자 수가 무려 22만 명이 급감하는 위기에 맞닥뜨렸기 때문. 이는 무려 충주시 전체 인구와도 맞먹는 수준이라고. 모니터링을 위해 댓글 반응을 확인하는 두 사람의 얼굴엔 긴장감이 감돈다. "예전에는 아침에 일어나자마자 조회수와 반응을 찾아봤는데, 이제는 무서워서 잘 못 찾아보겠다"는 최지호 주무관의 고백엔 숨겨진 고충이 느껴진다. 게다가 이들 듀오마저 떠날까 노심초사한 동료들이 밥과 커피를 챙겨주는 등 눈물 어린 보살핌에 나서고 있다는 비하인드도 전해지며 짠한 웃음을 자아낸다.

Advertisement

충TV를 책임지게 된 충주걸 최지호 주무관의 좌충우돌 생존기는 내일(13일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com