[공식] 차가원, 원헌드레드 임금 미지급 사태 공식 사과 "기본적인 약속 못지켜 죄송"

차가원 회장. 사진제공=MBC

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[스포츠조선 백지은 기자] 차가원 원헌드레드 회장이 임금 미지급 사태에 머리를 숙였다.

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차 회장은 11일 법률대리를 맡고 있는 현동엽 변호사를 통해 자신의 입장을 전했다.

차 회장은 "여러분께 드려야 할 임금 지급이 늦어진 점 대단히 죄송하게 생각하며 머리 숙여 사과드립니다. 회사를 믿고 함께 애써 주신 여러분께 가장 기본적인 약속조차 제때 지키지 못해 면목이 없습니다"라고 사과했다.

이어 "회사는 그동안 내부적인 상황을 파악하고 해결하기 위해 노력해왔고, 그 결과 미지급 임금을 지급해 드리고자 합니다. 구체적인 절차는 회사의 대리인인 법무법인 화금을 통해 함께 안내드린 후 최대한 빠르게 지급해 드리겠습니다"라고 전했다.

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차 회장은 2023년 12월 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 원헌드레드는 빅플래닛메이드엔터, 밀리언마켓, INB100 등을 산하 레이블로 거느리고 이승기 이수근, 엑소 첸백시, 더보이즈, 비비지, 이무진 등의 아티스트 소속사로서 몸집을 키웠다.

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그러나 지난해 6월 MC몽은 모든 업무에서 배제됐고, 결국 원헌드레드와 결별했다. 이후 소속 아티스트들이 잇달아 정산금 미지급 문제를 지적하며 전속계약 해지 통보 및 가처분 신청을 내며 이탈했다. 이 과정에서 직원들조차 임금을 제때 받지 못했다며 목소리를 높였다.

이와 별개로 차 회장은 MBC 'PD수첩' 방송으로 회사 자금 사적 유용 의혹, MC몽과의 불법 도박 의혹, MC몽과의 불륜 의혹 등을 받고 있다. 차 회장은 초상권 및 음성권의 중대한 침해와 악의적 왜곡 편집을 통한 심각한 명예 훼손 등을 이유로 'PD수첩' 방송 가처분 신청을 냈으나 법원은 이를 기각했다. 방송 이후 차 회장과 MC몽은 'PD수첩'이 제기한 의혹들이 모두 사실이 아니라는 입장을 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com