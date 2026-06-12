"관광객 10팀씩 몰려와" 김숙, 제주별장 사생활 침해 호소...한혜진도 무단침입 '분통'

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김숙과 모델 겸 방송인 한혜진이 별장에서 겪은 황당한 무단침입 피해를 고백했다.

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지난 11일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "시골에 집 지은 진짜 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한혜진은 제주도에 별장이 있는 김숙에게 "거기 좋냐"라고 물었고, 김숙은 "관광지 속에 하나로 들어가 있다고 하더라"고 털어놨다.

그는 "라미란이 한번 주소 알려달라고 해서 다녀왔는데 5분에서 10분 동안 관광객 10팀이 찾아와 미란이 한테 '우리 들어가도 되냐'고 했다더라"고 말해 충격을 안겼다.

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그러면서 김숙은 "SNS에 올렸더니 한혜진 집 이야기 많이 나오더라"면서 "대문 없다고 대문 설치하라고 하더라. '한혜진 씨 보니까 누가 들어온다'고 하더라"고 덧붙였다.

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이에 한혜진은 "집에서 막 샤워하고 나왔는데 툇마루에 앉아서 커피를 마시고 담배를 피우고 있더라"고 믿기 힘든 경험을 전해 충격을 안겼다.

강원도 홍천에 위치한 한혜진의 별장은 여러 차례 유튜브 채널 등을 통해 공개됐고, 이후 일부 방문객들의 무분별한 행동으로 불편을 겪고 있다는 것.

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한혜진은 "심지어 우리는 걸어들어오는 손님도 있었다"라고 말한 뒤, "손님이란다"라며 웃었다. 이를 들은 김숙은 "남의 집에 와서 담배까지 피우는 건 좀 심하다"고 하자, 한혜진은 "커피 테이크아웃해서 마신다"라고 했다.

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그러자 김숙은 "거기서 커피를 팔아라. 커피숍이라도 해라"고 장난을 쳤고, 한혜진은 "엄마도 똑같은 이야기를 했다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com