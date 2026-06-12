"형주야 진짜 괜찮다" 김무열, 대본에도 없던 '감동 애드리브'…후배 울린 미담

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김무열의 따뜻한 인품이 담긴 미담이 전해지며 훈훈함을 안기고 있다. 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 글로벌 흥행을 이끄는 가운데, 작품 안팎에서 후배 배우들을 살뜰히 챙기는 그의 모습이 다시금 주목받고 있다.

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배우 전봉석은 최근 자신의 SNS를 통해 '참교육' 촬영 현장 비하인드 사진과 함께 김무열에게 받은 문자 메시지를 공개했다. 작품 공개 직후 직접 연락을 해온 김무열의 진심 어린 응원이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

공개된 대화에서 김무열은 "봉석아, '참교육' 드디어 오픈했네. 지금 보고 있는데 같이 했던 모든 에피소드, 배우들이 정말 반짝인다. 너도 그렇고"라며 "다시 한번 고생 많았고 잘 해냈다. 고맙다"고 전했다. 작품을 함께한 후배 배우에게 아낌없는 칭찬과 격려를 보낸 것이다.

전봉석 역시 해당 메시지를 공개하며 극 중 교권보호국 감독관 나화진(김무열)이 자신이 연기한 학교폭력 피해 학생 김형주에게 건넸던 "형주야 진짜 괜찮다"는 대사를 함께 덧붙였다. 특히 이 대사는 원래 대본에 없던 애드리브였던 것으로 알려져 더욱 감동을 자아냈다.

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현장 관계자들에 따르면 김무열은 감정 연기를 이어가던 전봉석이 더욱 자연스럽게 몰입할 수 있도록 즉흥적으로 해당 대사를 건넸고, 이 한마디는 극 중에서도 깊은 울림을 남긴 명장면으로 완성됐다. 촬영이 끝난 뒤에도 후배에게 먼저 연락해 따뜻한 응원을 전한 사실까지 알려지면서 김무열의 세심한 배려가 재조명되고 있다.

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'참교육'은 선을 넘는 학생과 교사, 학부모들로 인해 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 창설된 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 김무열은 냉철하면서도 인간적인 감독관 나화진 역을 맡아 극을 이끌었고, 전봉석은 구운하이텍고등학교 에피소드에서 학교폭력 피해 학생 김형주를 연기해 깊은 인상을 남겼다.

한편 '참교육'은 공개 3일 만에 시청수 640만을 기록하며 넷플릭스 글로벌 톱10 TV쇼(비영어) 부문 1위에 오르는 등 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 한국을 비롯해 일본, 인도, 필리핀, 태국, 베트남, 멕시코 등 48개국 톱10에 이름을 올리며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com