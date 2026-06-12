"결혼합니다, 편먹게 해주세요"…MC몽 울먹 녹취록, '연예인 도박단' 진실공방전[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽의 '울먹 녹취록'이 공개됐다.

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11일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호' 채널에는 '저 이제 결혼합니다. MC몽 통화 녹취 원본. 소름돋는 두 얼굴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 녹취록은 지난 5월 8일 MC몽과 차가원 원헌드레드 회장의 작은 아버지인 차준영 씨의 통화를 녹음한 것이다.

MC몽은 "어르신이랑 한패 먹게 해주십시오", "어르신 뜻 따르겠습니다", "차가원이 괴롭히는 거 이제 못 참겠습니다"라고 읍소했다.

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차 씨는 "나는 너 같은 애들 모른다. 내가 너를 찾아갔니? 네가 나를 찾아왔지. 내가 널 찾아가서 회사 뺏으려고 공갈협박 했느냐. 너희들끼리 싸우는데 왜 나를 끌어들이냐"라며 불쾌해 했다.

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MC몽은 "저 이제 결혼합니다. 언론에서 좀 빼주십시오. 'PD수첩' 하는 거랑 다 좀 멈춰 달라"라며 울먹였다.

이에 차 씨는 "너 ○○이가 준 돈 쓴 적 없다고? 너 120억원 썼고 네가 도박해서 ○○가 보낸 돈 맞지 않느냐. 남자답게 책임질 건 책임 져야지"라며 "난 그래도 너희들 중간에 중재를 서서 너 나가서 독립하고 좋게 마무리 지으려 했다. 나는 회사에 돈도 있는 줄 알았다. 너 돈 받고 나가고 ○○도 회사 정리해서 팔아서 회사에 쓴 돈을 다 메꾸는 줄 알았다"라고 지적했다. MC몽은 "맞습니다"라고 답했다.

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앞서 MC몽은 자신의 개인 채널 라이브 방송을 통해 차 씨 등이 'PD수첩'과 결탁해 자신에 대한 허위사실을 유포하려 한다고 저격했다. 이 과정에서 MC몽은 차 씨와 김민종 등의 실명을 거론하며 '연예인 도박단'이 있다고 주장해 논란이 됐다. 김민종은 MC몽의 발언은 모두 허위사실이며, 강력한 법적 대응을 하겠다고 맞섰다.

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이후 'PD수첩'은 MC몽과 차 회장이 2023년 설립한 원헌드레드가 1150억원에 달하는 투자를 유치했지만, 이중 일부가 차 회장의 개인 계좌로 유출됐으며 그중 120억원이 MC몽의 라스베이거스 원정 도박빚 탕감 등으로 사용됐다는 의혹을 제기했다.

MC몽과 차 회장 측은 'PD수첩'에서 제기한 의혹을 모두 부인하고 있다. 특히 MC몽은 'PD수첩'을 상대로 수천억원대 손해배상 소송을 제기하겠다는 입장을 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com