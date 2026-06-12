'이희준♥' 이혜정, 179cm에 47kg 극한 다이어트 "3년간 無월경, 유산+인공실패 겪어"(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 이혜정, 야노시호가 각방 생활을 고백했다.

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14일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 이희준, 이혜정 부부의 집에 방문한 한혜진, 야노시호의 모습이 그려진다.

최근 한혜진과 야노시호는 손석구, 박해수, 최우식, 송중기 등 대한민국 톱스타들은 한 번씩 방문했다는 배우 이희준, 이혜정의 평창동 집을 방문했다. 두 사람은 영화 '기생충'이 생각나는 집이라며 대저택의 클래스에 놀라움을 감추지 못했다. 본격적인 집 구경을 하던 중 이혜정은 각방을 쓰고 있다며 아들과 함께 쓰고 있는 방과 이희준의 방을 각각 공개해 눈길을 끌었다. "각방을 쓸 거면 왜 결혼을 하냐"며 결혼 로망을 지켜달라는 한혜진과는 달리, 야노시호 역시 추성훈과 각방을 쓰고 있다며 부부가 각방을 쓸 수밖에 없는 현실적인 이유를 공개해 모두의 공감을 샀다.

야노시호는 두 사람에게 선물이라며 실제로 매일 먹고 있다는 신비의 '파란 가루'를 꺼내 눈길을 끌었다. 이어 냉장고 속 요거트를 활용해 즉석에서 특별한 소스까지 만들어내 한혜진과 이혜정의 감탄을 자아냈는데, 모델들도 솔깃하게 만든 야노시호만의 특별한 비법은 무엇일지 관심을 모은다.

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한편, 이혜정은 뉴욕에서 모델 활동할 당시, 179cm의 키에 몸무게가 47kg까지 빠지며 3년간 월경을 안 한 적이 있다고 고백해 안타까움을 샀다. 그 후로 유산과 인공수정 실패 등 어려움 끝에 아이를 갖게 됐다고 털어놓자, 야노시호 역시 딸 사랑이 이후 시험관으로 둘째를 시도한 적이 있다며 가슴 아픈 사연을 담담하게 털어놓았다.

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이혜정은 야노시호에게 아직 둘째 생각이 있는지 물어보며 둘째에 대한 고민을 털어놓았다. 이어 "아들이 동생 갖고 싶다고 하면 아빠(이희준)에게 말해라" 등 한혜진조차 아찔하게 만든 유부녀들의 19금 폭격 토크로 이어지자 스튜디오에서는 폭소를 금치 못했다는 후문이다.

냉탕과 온탕을 오가는 한혜진, 야노시호, 이혜정의 화끈한 만남은 14일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.