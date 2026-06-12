박재범, 롱샷 들러리 논란+외모 비하 악플에 분노 "회사 소유자는 나"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 박재범이 연일 네티즌과의 설전을 벌이고 있다.

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박재범은 11일 자신의 계정에 "다음에는 내가 공식적으로 롱샷에 합류할 것이다. 원래부터 그게 내 목표였고 아무도 날 막을 수 없다. 회사를 소유한 것도, 그룹을 만든 것도 나"라고 밝혔다.

이어 "너희가 온라인에서 만들어내는 이야기들은 현실에서는 아무 의미도 없다. 그냥 음악과 이 여정을 즐겨라. 아니면 옆에서 구경만 해라. 롱샷 멤버들은 나를 존중하고 감사해하며 나 역시 그들을 존중하고 필요할 때 돌볼 것이다. 우리는 모든 걸 롱샷과 직접 상의해서 결정한다. 커리어 초반에 엄청난 특권이자 혜택"이라고 강조했다.

박재범은 지난달 롱샷과 함께 합작 믹스테이프 '4쇼보이즈 볼륨2 :4쇼빌'을 발표했다. 그런데 박재범이 음악 방송 무대에서 센터와 엔딩을 차지하고, 9월부터 시작되는 롱샷의 월드투어에도 참여한다는 소식이 전해지면서 일부 팬들이 '롱샷을 들러리 세웠다'는 불만을 제기했다.

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이에 박재범은 "그들의 커리어는 내가 그들에게 줄 무언가를 만들었기 때문이다. 네가 모르는 일에 대해 말하지 마라"라고 경고했다.

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또 3일에는 "미국에서 술을 주문할 때마다 모두 내 신분증을 확인한다. 내가 21세보다 어려보인다는 것"이라는 글에 "믿든 말든 당신은 45세 처럼 보인다. 바텐더들은 상대가 몇 살로 보이든 법적으로 신분증을 확인해야 한다"고 악플을 남긴 네티즌에게 일침을 가했다.

박재범은 "나는 부모님과 친구들, 가족을 돌볼 수 있다. 당신은 인생에서 무엇을 하고 있나. 언젠가 스스로에게 편안함과 자부심을 느끼게 된다면 익명에 숨에 다른 사람을 깎아내릴 필요도 없어질 것"이라고 반박했다.

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롱샷은 박재범이 설립한 모어비전에서 처음 론칭한 4인조 보이그룹으로 지난 1월 데뷔했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com