'BTS' 부럽지 않은 '코르티스' 광화문 무대 열기 폭발, 파워 넘치는 역동적인 퍼포먼스-긍정에너지

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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[광화문=스포츠조선 송정헌 기자] 세계적인 보이그룹 '코르티스'가 광화문 광장에서 진행된 'KT 2026 응원: 우리 모두 다 같이. 승리를' 행사에서 특별 공연을 펼쳤다.

12일 광화문 광장에서 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 거리응원이 열렸다. 대한민국 축구대표팀과 체코 경기를 앞두고 코르티스가 무대에 올라 대한민국 축구대표팀 선전을 기원하는 축하 공연을 펼쳤다.

코르티스는 밴드 '트랜스픽션'과 함께 응원가 '승리를 위하여'를 부르며 분위기를 달궜다. 코르티스 멤버들은 태극전사를 연상시키는 붉은색 유니폼과 페이스 페인팅으로 응원 분위기를 한껏 끌어올렸다.

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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코르티스는 광화문광장을 가득 메운 축구팬들 앞에서 데뷔곡 'What You Want'를 비롯해 'GO!', 미니 2집 타이틀곡 'REDRED', 수록곡 'YOUNGCREATORCREW' 등 총 4곡을 선보였다.

태극전사로 변신한 코르티스 멤버들은 파워 넘치는 역동적인 퍼포먼스와 긍정에너지 가득한 무대를 펼치며 태극전사들에게 힘을 전했다. 광화문을 찾은 팬들도 코르티스와 함께 월드컵의 열기를 느낄 수 있었다.

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 건호. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 성현. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 마틴. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 주훈. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 제임즈. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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코르티스 첫 단독 투어 '2026 CORTIS TOUR ' 북미 공연 '풋 유어 폰 다운'(PUT YOUR PHONE DOWN)의 7회차 전석이 매진되며 뜨거운 글로벌 인기를 입증하고 있다.

코르티스는 오는 7월 18∼19일 인천 인스파이어아레나를 시작으로 8월 캐나다 토론토, 미국 뉴욕·애틀랜타·로스앤젤레스·샌프란시스코 등에서 콘서트를 이어간다. 8월 22∼23일 서울과 9월 4∼6일 일본에서도 팬들을 만날 예정이다.

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 건호. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 거리응원이 열렸다. 코르티스 멤버들이 축하공연을 펼쳤다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 코르티스 마틴. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연 앞두고 팬들에게 인사하는 코르티스 성현. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 제임즈. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/