'인간 문어' 전현무, 韓 체코전 2:1 적중…오현규 결승골까지 맞혔다

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 대한민국과 체코전의 스코어와 결승골 주인공까지 정확히 예측해 놀라움을 안겼다.

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전현무는 12일 오전 유튜브 채널 '꽉잡아윤기'에 공개된 영상에서 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전 대한민국과 체코의 경기 결과를 예상했다.

이날 전현무는 출국 전 인천국제공항 라운지에서 양세찬과 축구 이야기를 나누던 중 체코전에서 골을 넣을 선수로 오현규를 언급했다.

그는 "이강인이 어시스트해 주다 오현규가 침투해 골을 넣을 것"이라고 구체적으로 예측했다. 이어 스코어에 대해서도 "2대1을 예상한다"고 말했다.

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전현무는 "체코의 세트피스를 막기 쉽지 않을 거다. 머리에 하나가 더 있기 때문에 공중 경합을 할 사람이 없다. 한 번은 먹힐 수 있다"고 분석하며 한국의 역전승 가능성을 짚었다.

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그러면서 "이 영상은 성지 영상이 됩니다"라고 자신감을 드러냈다.

양세찬 역시 "황인범이 골을 넣을 것 같다"고 말했는데, 실제로 황인범이 동점골을 터뜨리며 두 사람의 예측은 더욱 화제를 모았다.

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실제 대한민국은 이날 오전 11시 한국시간 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 아크론에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1 역전승을 거뒀다.

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후반 22분 황인범은 페널티박스 왼쪽에서 이강인의 스루 패스를 받아 골키퍼와 수비수를 제치고 동점골을 넣었다.

이어 후반 35분에는 이강인의 패스를 받은 황인범이 골문 앞으로 쇄도하던 오현규에게 공을 연결했고, 오현규가 결승골을 터뜨렸다.

경기 전 전현무가 예측한 2대1 스코어와 오현규의 득점이 그대로 맞아떨어지면서 해당 영상은 말 그대로 '성지 영상'이 됐다.

narusi@sportschosun.com