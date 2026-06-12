전현무, 걸걸해진 목소리 깜짝 "배성재 잡으려다…못 잡아" 월드컵 중계 후폭풍

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 전현무가 월드컵 중계 여파로 달라진 목소리를 공개해 눈길을 끌었다.

Advertisement

12일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 MBC 아나운서 고강용의 이사 현장이 공개됐다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 전현무는 평소보다 한층 쉰 목소리로 등장해 출연진들의 관심을 받았다. 이를 들은 코드 쿤스트는 "다른 사람 아니냐"라고 농담했고, 전현무는 "목이 좀 안 좋다"라며 현재 목 상태를 설명했다.

이어 전현무는 최근 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 참여하고 있는 근황을 언급하며 "배성재 잡겠다고! 못 잡아"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이에 기안84는 "저희가 얘기할 테니 좀 쉬라"라며 걱정했고, 전현무는 "그럼 나는 뭐 해? 춤춰?"라고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

또한 기안84는 달라진 전현무의 목소리를 듣고 "'나 혼자 산다' 20년 뒤에 온 것 같다"고 말했고, 코드 쿤스트 역시 "목소리 때문에 지혜 있어 보인다. 더 신뢰감이 있다"라고 덧붙이며 유쾌한 분위기를 더했다.

Advertisement

한편 전현무는 지난 11일 개막한 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 해설위원 이영표, 캐스터 남현종과 함께 중계진으로 활약 중이다.

jyn2011@sportschosun.com