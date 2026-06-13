고강용, 1.5룸 반전세 이사..'1억 2천' 대출 압박 "매달 90만원 지출"

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 고강용이 원룸을 떠나 반전세 1.5룸 새집으로 이사했다.

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12일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 아나운서 고강용이 정든 원룸을 떠나 새집으로 이사하는 모습이 공개됐다.

지난 3월, 전세 만기를 앞두고 새집을 구하기 위해 매물을 찾아 발품을 팔았던 고강용은 "새로운 터전으로 이사하는 날"이라며 이사 소식을 전했다. 그동안 이사를 10번 이상 했다는 그는 이삿짐센터 차량이 도착하기 1시간 전, 짐 정리를 시작하는 여유를 보였다.

그간 추억을 쌓고 정들었던 원룸을 구석구석 둘러보며 마지막 인사를 전한 고강용은 설레는 마음으로 이사한 새집에 들어섰다. 그는 1.5룸의 반전세에 엘리베이터까지 있는 새집을 자랑하며 만족감을 보였다.

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이어 고강용은 집값과 대출 규모를 공개했다. 그는 "새집은 보증금 2억 원에 월세 15만 원으로, 총 1억 2000만 원의 대출을 받았다. 은행 대출 이자가 한 달에 약 29만 원, 사내 대출 상환액이 한 달에 약 60만 원으로 대출로만 매달 90만 원 상당이 지출되는 구조다"라고 전했다.

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이를 들은 김대호는 "많이 나간다. 저 정도 금액이면 직장인은 허리띠를 졸라매고 살아야 한다"며 걱정했다. 이에 고강용은 "MBC 구내식당이 저렴하다. 이제부터 아끼려고 한다"고 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com