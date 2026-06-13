"92년생은 잘 알죠"…전현무 한마디에 '전 연인' 이혜성 소환

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 김다영이 방송인 전현무의 과거 공개 열애를 떠올리게 하는 말실수로 웃음을 안겼다.

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12일 방송된 MBN 예능 프로그램 '전현무계획3' 35회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 배성재·김다영 부부와 함께 서울 뒷골목 맛집 투어를 떠나는 모습이 공개됐다.

이날 곽튜브는 배성재와 김다영이 14살 차이라는 이야기에 "두 분은 대화가 잘 통하냐"고 직설적으로 물었다. 1992년생인 김다영은 곽튜브와 동갑이기도 했다.

김다영이 웃으며 "진심으로 물어보는 것"이라고 하자, 전현무는 "저 정도 나이 차이가 나면 오히려 대화가 막히지 않는다"고 대신 답했다.

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그러자 김다영은 순간 "어? 경험이 있으신가요?"라고 되물었다가, 이내 전현무의 과거 공개 열애를 떠올린 듯 "죄송합니다"라며 급히 사과해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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전현무 역시 당황한 듯 웃으며 "92년생은 잘 안다"고 받아쳐 특유의 재치 있는 입담을 뽐냈다.

전현무의 한마디는 자연스럽게 과거 1992년생인 KBS 아나운서 출신 방송인 이혜성과의 공개 열애를 떠올리게 했다.

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전현무는 모델 한혜진과 결별한 뒤 2019년 이혜성과의 교제를 인정했으며, 약 3년간 공개 연애를 이어오다 2022년 결별했다.

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뜻밖의 '92년생' 토크에 김다영은 당황한 표정을 감추지 못했고, 전현무는 자신의 과거 연애사를 유쾌하게 받아치며 분위기를 훈훈하게 마무리했다.

narusi@sportschosun.com