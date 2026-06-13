"아나운서가 야동을?" 박가영, 방송 중 밝힌 충격적인 취향의 실체

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 박가영이 솔직한 19금 토크를 펼치며 화제를 모았다.

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12일 유튜브 채널 'B급스튜디오'에는 '매운 썰 풀장전 하고 오신 누나들♥ 모셔봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에는 아나운서 출신 방송인 손문선, 장효윤, 박가영이 게스트로 출연해 거침없는 입담을 선보였다.

이날 다양한 연애와 일상 이야기를 나누던 중 성인 콘텐츠에 대한 주제가 나오자 박가영은 "야동 안 보세요?"라고 먼저 화제를 꺼내며 분위기를 이끌었다.

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이어 그는 "저는 즐겨 보는 편이다. 그런데 스토리가 있는 게 좋다"고 솔직하게 말해 출연진들을 놀라게 했다.

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예상치 못한 발언에 스튜디오에서는 웃음이 터져 나왔고, 함께 출연한 손문선과 장효윤도 연신 웃음을 감추지 못했다.

박가영은 "갑자기 전개되는 것보다 이야기가 있는 콘텐츠를 선호한다"며 자신의 취향을 설명했고, MC 역시 "생각보다 디테일한 기준이 있다"며 놀라워했다.

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특히 박가영은 특정 상황극 형태의 콘텐츠를 예로 들며 "이야기가 자연스럽게 이어지는 게 더 재미있다"는 취지의 이야기를 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 이날 방송에서는 박가영을 비롯해 손문선, 장효윤이 연애와 방송계 비하인드, 악성 DM, 스폰 제안 등 평소 쉽게 털어놓지 않았던 다양한 에피소드를 공개하며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

narusi@sportschosun.com