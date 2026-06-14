이민우, 신혼여행 중 ♥아내와 분가 갈등 "부모님 눈치 보여" ('살림남')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이민우와 아내가 신혼여행 중 분가 갈등에 직면했다.

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지난 13일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 스페셜 MC로 박정아, 스페셜 게스트로 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 이안이 출연한 가운데, 이민우 부부의 대만 펑후 섬 신혼여행 두 번째 이야기가 공개됐다.

신혼여행 이튿날 이민우 부부는 펑후 섬의 대표 사원인 천후궁을 찾았고, 이민우는 "아들을 점지해 달라"라는 기도를 올리며 셋째를 향한 부푼 기대감을 드러냈다. 반면 이민우 아내는 "오빠만의 생각이다. 무엇보다도 굴 값도 못했다"라고 폭로해 이목을 집중시켰다. 신혼여행 첫날부터 "'펑후 베이비'를 만들자"라며 의욕을 보였던 이민우는 정작 첫날밤 침대에 눕자마자 잠들었다는 사실이 밝혀져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

이어 펑후 섬의 유명 먹거리인 흑당 케이크와 선인장 아이스크림을 즐긴 두 사람은 현지 유명 사주집을 찾아갔다. 먼저 역술가는 이민우의 사주를 보며, "파산을 조심해야 한다. 2018~2019년을 조심했어야 했다"라고 말했다. 역술가가 과거사를 정확히 짚어내자, 이민우는 물론 스튜디오 역시 놀라움에 휩싸였다. 또 역술가는 "빠르면 내년 하반기에 아이가 생길 수 있다. 아들로 보인다"라고 말했고, 이민우는 기쁨을 감추지 못했다.

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이 가운데 이민우의 아내는 "시부모님과 함께 살고 있는데 언제쯤 분가할 수 있을지 궁금하다"라고 조심스럽게 질문을 꺼냈다. 아내는 신혼여행 첫날밤에도 "다 같이 매일 있으니까 이렇게 둘만 있는 시간이 좋다"라며 분가를 향한 바람을 내비쳤던 상황. 이를 들은 역술가는 "분가를 하는 게 더 좋다. 빠르면 내년에 가능하고, 올해 하려면 더 많은 노력이 필요하다"라고 조언해 이목을 집중시켰다.

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이후 이민우는 바다를 좋아하는 아내를 위해 요트 투어를 플렉스했다. 스노클링으로 펑후의 아름다운 바닷속 풍경을 만끽한 두 사람은 물놀이를 마친 뒤 노을 진 선상에서 샴페인과 안주를 즐기며 로맨틱한 시간을 보냈다. 하지만 행복한 분위기 끝엔 현실적인 대화가 기다리고 있었다. 숙소로 돌아온 아내는 요트 비용을 물으며 "재밌게 놀아서 좋았지만 비용을 미리 공유해 줬으면 좋겠다. 이제는 우리 가족을 위해 돈 문제도 함께 상의했으면 좋겠다"라고 솔직한 마음을 전했다.

대화는 자연스럽게 분가 이야기로 이어졌다. 아내는 "부모님과 같이 살다 보니, (우리끼리 여행 온 게) 눈치가 보이고 신경이 많이 쓰인다. 사실 분가 생각이 있다"라며 그동안 마음 속에 담아둔 이야기를 털어놓았다. 이에 이민우는 "상황만 된다면 당장이라도 분가하고 싶다. 나에게 계획과 생각이 있다"라고 답했고, 아내는 "혼자만 생각하지 말고 나와도 공유해 줬으면 좋겠다"라고 재차 서운함을 드러냈다. 어두운 대화 주제 속 두 사람 사이 묘한 긴장감이 감돈 가운데 결국 이민우는 조용히 자리를 떠났다.

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대화를 마친 뒤, 두 사람은 여행의 마지막 코스인 불꽃 축제를 즐기기 위해 다시 바다로 향했다. 두 사람은 요트 위에서 낭만적인 불꽃놀이를 감상하며 특별한 시간을 보냈다. 특히 아내는 여행 내내 마음 한편에 자리했던 걱정을 잠시 내려놓고 처음으로 온전히 신혼여행을 즐기는 모습을 보였다. 이민우는 "부부가 된 지 얼마되지 않았고 서로를 알아가는 단계인 것 같다"라며 "아내가 이야기했던 부분들을 앞으로 더 가슴에 새기고 잘 기억해야 할 것 같다. 앞으로도 우리 행복하게, 예쁘게 잘 살아보자. 사랑한다"라고 진심 어린 고백을 전했다.