김동현, 김종국 압도적인 괴력에 항복 "이런 사람하고 스파링 싫어" ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김동현이 김종국의 괴력에 항복했다.

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오늘(14일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 김동현의 집을 찾은 멤버들의 좌충우돌 집들이 레이스가 펼쳐진다.

오늘 레이스는 김동현의 집을 방문하는 '너희 집에 살짝 들렀어'로 진행된다. 멤버들은 각종 미션에서 패배할 때마다 '육아공'을 획득하게 되며, 육아공을 많이 모은 멤버는 촬영 종료 후 김동현 자녀들의 육아를 도와야 하는 엔딩을 맞이하게 된다. 이에 멤버들은 단 한 개의 육아공도 피하기 위해 시작부터 승부욕을 불태웠다.

첫 번째 미션은 팀별 대표가 상대의 몸에 붙은 문제 쪽지를 찾아내, 팀원들이 문제를 맞혀야 하는 '육탄 퀴즈전'이다. 특히 '런닝맨 공식 근육맨' 김종국과 'UFC 파이터' 출신 김동현의 맞대결이 성사돼 관심이 집중된다. 자신만만하게 나선 김동현은 김종국의 압도적인 괴력 앞에 속수무책으로 밀렸고, 급기야 "이런 사람하고 스파링하기 제일 싫다"며 항복 선언까지 했다. 멤버들은 "UFC 세계 랭킹 6위가 왜 이래??"라며 핀잔을 줘 현장을 웃음바다로 만들었다.

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반면 이어진 유재석과 양세찬의 대결은 예상 밖 방향으로 흘러갔다. 치열한 몸싸움 대신 발냄새 공격부터 맨발 얼굴 압박까지, 이른바 '시큼이 기술'이 난무하며 현장을 초토화시켰지만 유재석이 의외의 힘을 발휘하며 반격에 나서자 양세찬은 급기야 '나체 투혼'까지 불사하며 승부욕을 폭발시켰다는 후문이다.

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한편, 이날 방송에서는 걸그룹 미미의 연애 관련 깜짝 폭탄 발언과 솔직한 연애관도 공개된다. 차로 이동하던 중 이상형이 이야기가 나오자 미미는 "나는 연애를 하면 무조건 결혼까지 가야 한다"며 확고한 가치관을 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 멤버들은 "사람을 오래 봐야 한다.", "좋은 사람을 만나야 한다"며 진심 어린 조언을 건넸고, 지예은은 "내 남친 친구들 소개해 줘?"라며 즉석 소개팅 제안까지 건네 흐뭇함을 자아낸다.

과연 김동현의 아이들 육아를 도와줄 멤버는 누가 될지, 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.