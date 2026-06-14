이미영, 뒤집어진 입술..필러 부작용 고백 "공업용 물질 넣어 제거 수술만 두 번"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이미영이 과거 입술 시술 부작용으로 겪었던 고통을 털어놨다.

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14일 방송된 MBN 극복스토리 '당신이 아픈 사이'에는 이미영이 출연해 입술 시술에 대해 처음으로 고백했다.

이날 이미영은 "입술 이야기는 방송에서 처음으로 고백한다"며 "이제는 말하고 싶다. 얼마나 큰 고충이 있었는지 말씀드리고 싶다"며 입을 열었다.

그는 과거 눈에 띄게 달라진 입술로 논란이 됐던 일을 언급하며 "원래 어렸을 때부터 입술이 도톰하다. 집안 식구들이 입술이 다 두껍다"고 말했다.

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이어 "30대 때 후배들이 내 입술이 조금만 더 도톰하면 너무 섹시할 것 같다고 하더라. 그 당시에는 요즘같이 입술 필러 같은 게 없었을 때"라고 회상했다.

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이미영은 "미국에서 온 전문가를 소개받았다. 입술 하면 너무 예쁠 것 같다고들 하고, 시간이 지나면 (주입한 물질도) 소변으로 다 빠진다고 해서 '한번 해보자'고 했는데 결론적으로는 안 빠졌다"고 털어놨다.

당시 의료용이 아닌 공업용 물질이 들어간 필러를 맞았다는 그는 "괜찮은 줄 알고 주사 두 방을 맞았다"며 "입술 가운데에 맞았어야 했는데 양쪽에 맞아서 입술이 뒤집어졌다"고 설명했다.

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이미영은 결국 부작용으로 입술이 뒤집어지면서 드라마에 나올 때마다 악플에 시달렸다고. 그는 "'입술을 왜 뒤집어깠냐'고 난리가 났다. 작품도 퇴짜 맞고 드라마 출연도 끊겼다. 욕은 있는 대로 먹고 스트레스가 쌓였다. 나한테는 일생일대의 크나큰 실수였다. 시술의 대가가 너무 컸다"고 토로했다.

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이어 "팔랑귀라서 예뻐지려고 주사를 맞았는데 너무 안 좋아서 원래 모습을 되찾으려고 수술을 두 번 진행했다"며 "그런데 입술이 얇고 혈관이 많이 몰려 있어서 제거 수술조차 쉽지 않았다"고 말했다.

이미영은 "문제는 원래 상태로 완전히 회복하는 게 어렵다고 하더라. 그래도 지금에 만족한다. 너무 고생을 많이 했다"며 "지금은 다 긁어내서 내 입술이다"라고 강조했다.

그러면서 "악플 때문에 너무 힘들었는데 큰 결심을 하고 밝히는 거다"라며 "너무 후회하면서 살았다. 이제는 다 긁어냈으니까 내 입술이다. 오해하지 말고 예쁘게 봐달라"고 당부했다.