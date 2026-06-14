[SC이슈] 블핑 리사가 열고, BTS가 닫는다…K팝이 더한 북중미 월드컵 열기

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[스포츠조선 안소윤 기자] 북중미월드컵이 전 세계를 뜨겁게 달구고 있는 가운데, K팝 아티스트들이 화려한 퍼포먼스로 축제의 열기를 더하고 있다.

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미국·멕시코·캐나다 등 북중미에서 열린 이번 월드컵은 경기장 안팎에서 K팝의 영향력을 확인할 수 있는 무대가 됐다. 개막식과 주제가 가창을 비롯해 결승전 하프타임 쇼 등 주요 무대에 K팝 아티스트들이 대거 참여하며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

블랙핑크 리사는 13일(한국시각) 미국 로스앤젤레스 소피 스타디움에서 열린 미국 대 파라과이의 개막 경기에 앞서 공연 무대에 올랐다. 그는 아니타, 레마 등 팝스타들과 함께 월드컵 공식 앨범 수록곡 '골스(Goals)' 무대를 선보였다.

리사는 K팝 아이돌 그룹 멤버 중에서 역대 두 번째로 월드컵 개막식 무대를 장식했다. 2022년 카타르 월드컵에서는 방탄소년단(BTS) 정국이 공식 사운드트랙 '드리머스(Dreamers)'를 부르고 개막식 공연을 펼치며 K팝의 위상을 높인 바 있다.

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넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'로 전 세계적인 사랑을 받은 이재는 지난 11일 멕시코시티에서 열린 개막 공연에서 성악가 안드레아 보첼리와 함께 월드컵 주제가 'DNA'를 불렀다. 이 곡에는 이재, 안드레아 보첼리, DJ 겸 프로듀서 다비드 게타, 래퍼 메건 디 스탤리언 등이 참여했다. 특히 이재는 '또 넘어져도 난, 또다시 일어나'라는 한국어 가사를 직접 작사해 K팝 팬들에게도 감동의 물결을 선사했다.

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이날 무대를 마친 이재는 자신의 개인 계정에 "방금 있었던 일이 믿기지 않는다. 영광스러운 순간이었다"며 벅찬 마음을 전했다.

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 한국-체코 경기를 지켜보기 위해 거리응원이 펼쳐졌다. 축하공연을 펼치고 있는 코르티스 멤버들. 광화문=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

방탄소년단. 사진 제공=빅히트 뮤직

응원의 뜨거운 열기는 광화문에서도 이어졌다. 코르티스는 한국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 12일 광화문 광장에서 거리 응원 무대에 올라 '레드레드(REDRED)', '고!(GO!)', '영크리에이터크루(YOUNGCREATORCREW)'를 부르며 현장 분위기를 달궜다.

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한편 북중미 월드컵의 피날레는 K팝을 대표하는 그룹 방탄소년단이 장식한다. 방탄소년단은 7월 19일 미국 뉴저지 스타디움에서 열리는 결승전 하프타임 쇼 무대에 헤드라이너로 오른다. 이 무대에는 팝스타 마돈나, 샤키라 등도 함께한다. 월드컵 결승전에서 하프타임 쇼가 열리는 것은 이번이 처음이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com