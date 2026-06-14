지예은, ♥바타 '술 폭로'에 폭발 "다들 내 남친 모르잖아"

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[스포츠조선 정유나 기자] '런닝맨' 지예은이 연인 바타를 향한 멤버들의 장난 섞인 폭로에 발끈하며 애정을 드러냈다.

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14일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 김동현의 집을 찾은 멤버들의 좌충우돌 집들이 레이스가 펼쳐졌다.

이날 차를 타고 이동하며 미미의 연애 이야기가 화두에 올랐다.

미미는 이상형을 묻자 "밝고 성실한 사람이 좋다. 또 술 담배 안 해야 한다"고 말했다.

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그러자 지예은은 "술 하면 안 된다"라며 공감했고, 이에 지석진은 "바타 술 안 먹냐"라고 지예은의 연인인 바타를 언급했다.

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지예은은 "안 먹는다"고 당당하게 답했지만, 이를 듣던 양세찬은 "한 병 정도 먹던데, 신나게 먹던데"라고 장난을 쳤다.

이에 지예은은 "아니다"라며 "다들 내 남친 모르면서 아무 말도 하지 마라"라고 억울함을 드러내 웃음을 자아냈다.

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하지만 김종국도 "해외 공연 가면 뒤풀이도 많을 텐데 영상통화로 확인하냐"라고 짓궂게 물었고, 지예은은 "제 남친은 안 그렇다. 다들 내 남친 뭐라고 하지 마라"라고 바타를 적극 옹호해 눈길을 끌었다.

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한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com