'성형 7번' 강예원, 21년 외모 변천사 공개 "수술 자국 없애려 계속 해" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 강예원의 성형 변천사가 공개됐다.

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14일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 강예원의 일상이 공개됐다.

차인표 못지 않은 분노의 양치질로 하루를 연 강예원. 찐친 한채아는 "저 언니 하루에 양치를 한 20번 할 것"이라 밝혔다.

박력있게 씻고 나온 강예원은 냉동실에 얼려둔 얼음팩을 꺼내 얼굴에 붙였다. 한채아는 "언니가 붓기에 되게 예민하다. 늘 저런 걸 하고 있다"고 밝혔다.

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강예원은 룸메이트와 지내고 있었다. 부은 얼굴을 걱정하는 강예원에 룸메이트는 "21년 동안 본 얼굴 중에 제일 완성도 있다"고 폭탄 발언을 했다. 강예원은 "성형 얘기 하는 거냐. 눈 잘 됐다고?"라고 당황했고 룸메이트는 "이제 몰래 성형 좀 그만해"라고 폭로했다.

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이에 강예원은 "눈 앞트임은 너 때문에 한 거다"라고 발끈했고 룸메이트는 "난 한번만 하라 했는데 언니가 계속 했잖아"라고 맞섰다. 강예원은 "수술하기 전에 내 눈이 얼마나 예뻤는지 아냐. 사람들이 절대 하지 말라 했는데 몰래 했다"고 토로했고 룸메이트는 "지금도 몰래 계속 하지 않냐. 내가 보기엔 10번 넘는다"고 폭로를 이어갔다.

이에 강예원은 "절대 10번은 넘지 않는다. 그렇게 부지런하지 않다"면서도 "7번은 했겠다"고 인정했다. 한채아도 "한번 실패하고 그거에 계속 스트레스를 받으니까 더 예뻐지려고 하는 거보다 '이렇게 하면 수술 자국이 없어진대' 이런 느낌으로 하더라"라고 안타까워했다.

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wjlee@sportschosun.com