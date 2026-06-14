홍진경, 패션쇼 위해 47kg까지 감량 '충격'..이소라도 놀란 앙상한 몸매

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[스포츠조선 정유나 기자] '소라와 진경' 홍진경이 파리 패션위크 런웨이를 위해 체중을 47kg까지 감량한 사실을 공개해 놀라움을 안겼다.

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14일 방송된 MBC 예능 '소라와 진경'에는 파리 패션 위크 런웨이 무대를 무사이 마친 이소라와 홍진경의 모습이 그려졌다.

패션쇼 당일 홍진경은 이전보다도 더 마른 모습으로 주변의 걱정을 샀다.

홍진경은 성공적으로 패션쇼 런웨이를 마친 후 샌드위치를 먹으며 "며칠 굶은 애처럼 먹었다"라고 털어놨다.

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이소라는 홍진경을 보자마자 "너 오늘 사이에 5kg가 빠진 것 같다. 이게 뭐냐"라고 놀랐다.

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알고보니 홍진경은 패션쇼 당일, 몸무게가 47kg까지 떨어졌었다고. 그는 "저 쇼 하는 날 몸무게가 고등학교 때 몸무게와 동일했다"며 "최저였다. 47kg이었다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

이어 홍진경은 "조금만 쪄도 부해보일 수 있어서 더 다이어트에 욕심을 냈다"라고 밝혔다.

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이를 들은 엄정화는 "스스로에게 앞으로 나아갈 길을 만들고 보여주는 느낌을 받았다. 너무 멋있고 자랑스럽다"고 감격했다.

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jyn2011@sportschosun.com