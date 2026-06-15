"무대서 점프하더니 털썩"..이홍기, 고통 호소하며 주저앉았다

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[스포츠조선 정유나 기자] FT아일랜드 이홍기가 무대에서 점프한 뒤 그대로 쓰러지며 통증을 호소하는 아찔한 상황이 벌어졌다.

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이홍기는 14일 "절대 맨발로 무대아래로 뛰지말기! 너무 아파!"라는 제목의 영상을 올렸다.

영상 속 이홍기는 무대 상단에서 팬들의 호응을 유도하며 노래를 부르던 중, 곧바로 아래 무대로 뛰어내렸다. 그러나 맨발 상태였던 그는 착지 충격을 크게 받은 듯 그대로 쓰러져 발바닥을 부여잡고 통증을 호소해 눈길을 끌었다.

이를 본 팬들은 "조심하시길", "텐션 업도 좋지만 무리하지는 말길", "너무 위험해 보인다", "이제 무리하면 안 될 나이다" 등의 걱정 어린 반응을 남겼다.

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한편 이홍기는 FT아일랜드로서 활발한 활동을 이어간다. 최근 서울 KBS아레나에서 2026 FTISLAND TOUR 0 ? XIX ? III 'FaTe'의 막을 올린 FT아일랜드는 13일 마카오를 시작으로, 타이베이, 싱가포르, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 방콕, 나고야, 고베, 도쿄에서 공연을 개최하고 현지 팬들을 만난다.

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jyn2011@sportschosun.com