전민기♥정미녀, 알고보니 각방 살이 중.."숨소리도 듣기 싫다" ('귀한 가족')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 전민기, 정미녀가 '거리두기 부부'가 된 사연을 전한다.

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16일 방송하는 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')에는 전민기, 정미녀 부부가 출연한다.

이날 방송에서 두 사람은 본격적인 일상 공개 전부터 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓는다. 전민기는 스튜디오에서 "제 편을 들어달라"라고 호소하지만, 이어진 인터뷰에서 "자꾸 남편을 괴롭히고 복수하고 싶다", "아이가 없었으면 헤어졌을지도 모른다"라는 두 사람의 폭탄 발언이 터져 나오며 스튜디오는 순식간에 술렁이기 시작한다.

또 정미녀는 "숨소리도 듣기 싫을 정도"라고 말하는가 하면, 전민기는 "날 싫어하는데 왜 같이 살까"라고 다시금 거침없이 속마음을 고백했다.

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실제 포착된 부부의 일상은 상상 그 이상이었다. 전민기는 아들 방, 정미녀는 안방에서 각각 따로 하루를 시작하는 '각방살이' 중이었던 것. 심지어 공용 공간인 거실에서조차 마주치지 않으려 서로의 동선을 눈치 보는 것은 물론, 집안일과 빨래까지 철저히 따로 하는 등 이른바 '남보다 못한 거리두기 일상'을 이어간다. 이를 지켜보던 출연진들은 "이거 진짜 콘셉트 아니냐"라며 입을 다물지 못했다는 후문이다.

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거리두기 일상은 전민기의 돌발 행동으로 결국 갈등의 정점을 찍는다. 하교한 아들과 탁구장을 찾았다가 배우 임지규 부자를 만난 전민기가 '공동 육아'를 명목으로 예고도 없이 이들을 집으로 초대한 것. 여기에 또 다른 아나운서 후배 가족까지 연이어 집으로 불러들이며 판을 키운다.

달콤한 자유 시간을 즐기다 갑작스러운 '눈치 제로' 홈파티와 마주하게 된 정미녀는 결국 참았던 분노를 터뜨린다. 계획이 완전히 틀어진 채 점차 지쳐가던 정미녀는 급기야 "나 지금 좀 한계야"라며 폭발, 스튜디오를 얼어붙게 만든 부부 전쟁의 서막을 예고한다.

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한편 '남의 집 귀한 가족'은 '가족'의 진짜 의미를 찾아가는 가족 관찰 리얼리티 프로그램으로 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com