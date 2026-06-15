"상처 꺼내기 힘들어" 이소라·홍진경, 15년 만에 되찾은 우정…엄정화도 울렸다(소라와 진경)[SC리뷰]

'소라와 진경' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 이소라와 홍진경이 런웨이 무대에 오르는 데 성공한 데 이어 오랜 시간 멀어졌던 관계를 회복하며 여정의 의미를 더했다.

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지난 14일 방송된 MBC '소라와 진경' 최종회에서는 파리 패션위크 런웨이에 도전한 이소라와 홍진경의 마지막 이야기가 공개됐다. 스튜디오에는 두 사람의 오랜 친구인 엄정화가 출연해 여정을 함께 지켜봤다.

엄정화는 "두 사람이 함께 있는 모습이 반가웠다. 방송을 보면서 과거를 떠올리게 됐다"며 "프로그램에서 내 이야기도 여러 차례 언급돼 더욱 관심 있게 지켜봤다"고 덧붙였다.

'소라와 진경' 방송화면 캡처

방송에서는 두 사람이 참여한 파리 패션위크 무대가 공개됐다. 이소라는 현역 모델들과 함께 런웨이에 올라 안정적인 워킹을 선보였고, 홍진경 역시 오랜만에 모델로 무대에 서며 존재감을 드러냈다.

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런웨이 이후 찾은 한식당에서는 이소라가 별도의 캠페인 촬영 기회를 포기하고 홍진경과의 동반 런웨이를 선택했다는 사실이 공개됐다. 이어 두 사람은 오디션에 지원한 브랜드로부터 합격 소식을 전하며 성과를 더했다.

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이틀 뒤 홍진경은 하이엔드 브랜드의 프라이빗 쇼 무대에도 올랐다. 두 가지 룩을 소화하며 일정을 마친 반면, 이소라는 파리 시내를 둘러보며 여유를 즐겼다. 에펠탑 광장에서는 한국어로 유명한 현지인 파코를 만나 기념사진을 남기기도 했다.

여정의 마지막 밤, 두 사람은 몽마르트르의 한 레스토랑에서 진솔한 대화를 나눴다. 홍진경의 요청에 이소라는 피아노로 '걱정말아요 그대'를 연주하며 응원의 마음을 전했다.

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연주가 끝난 뒤 두 사람은 서로를 바라보며 눈물을 흘렸다. 홍진경은 "지나간 일들이 떠오른다"며 "많은 일을 겪으면서 서로 연락하지 못했던 것 같다"고 말했다.

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이에 이소라는 "상처를 다시 꺼내기가 쉽지 않았다. 그냥 덮고 사는 게 나았다"고 말했다. 이어 "네가 힘들게 살아온 걸 안다. 앞으로는 다 잘될 것"이라고 전했다.

홍진경은 "언니를 다시 만나게 돼 기쁘고 행복하다"고 말했고, 이를 지켜보던 엄정화도 눈물을 보였다. 엄정화는 "서로가 힘든 시간을 보내면서 혼자 있는 시간을 택했던 것을 안다"고 말했다.

'소라와 진경' 스페셜 방송 '소라와 진경: 로드 투 런웨이'는 오는 17일 오후 9시 방송된다. 파리 패션위크 오디션 과정과 출연진의 미공개 이야기가 공개될 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com