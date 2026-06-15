최강록이 노홍철과 예능을?…"여행하는 동안 외향인 될 뻔"(놀러코스터)

'놀러코스터' 최강록 포스터. 사진제공=MBC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 새 예능 '놀러코스터'가 첫 방송을 앞두고 출연진의 참여 배경과 프로그램 관전 포인트를 공개했다.

Advertisement

오는 21일 첫 방송되는 MBC '놀러코스터'는 세계 각국의 놀이공원과 놀이기구를 찾아 떠나는 여행 예능 프로그램이다.

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 출연한다. 이들은 각기 다른 이유로 프로그램에 합류하게 됐다고 밝혔다.

노홍철은 "평소 세계 각국의 테마파크를 찾아다니는데 비슷한 취향을 가진 사람들과 함께할 수 있다는 점이 좋았다"고 말했다.

Advertisement

최강록은 "세계 놀이공원을 방문해보자는 제안을 받고 오랜만에 동심이 떠올랐다"고 전했다.

Advertisement

고경표는 "'놀러코스터'를 통해 좋아하는 것은 이유 없이 좋아해도 된다는 생각을 하게 됐다"고 했고, 빠니보틀은 "놀이공원을 주제로 여행한다는 콘셉트가 신선하게 느껴졌다"고 설명했다.

'놀러코스터' 노홍철 포스터. 사진제공=MBC

특히 평소 내향적인 성향으로 알려진 최강록은 "이번 여행을 통해 함께하는 사람이 중요하다는 것을 느꼈다"며 "멤버들의 배려 덕분에 편안하게 여행할 수 있었다"고 말했다.

Advertisement

고경표는 노홍철에 대해 "삶을 대하는 태도와 순간에 집중하는 모습이 인상적이었다"고 밝혔고, 빠니보틀은 향후 함께 가보고 싶은 장소로 일본 오키나와의 체험형 테마파크를 언급했다.

Advertisement

관전 포인트로 세계 각국 테마파크 정보와 놀이기구 체험 과정, 그리고 네 사람의 관계 변화를 꼽았다.

'놀러코스터' 고경표 포스터. 사진제공=MBC

'놀러코스터' 빠니보틀 포스터. 사진제공=MBC

함께 공개된 캐릭터 포스터에는 놀이공원을 즐기는 네 사람의 모습이 담겼다. 각기 다른 취향과 개성을 드러낸 출연진이 어떤 여행기를 선보일지 관심이 모인다.

MBC '놀러코스터'는 오는 21일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com