'남편들' 공명 "진선규 형과 재회..1분 1초가 아까울 정도로 행복"

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 진선규, 공명이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 공명이 진선규에 대한 무한 애정을 쏟아냈다.

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15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 영화 '남편들'(박규태 감독, TPS Company 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고에는 마약반 에이스이자 시내(강한나)의 전남편 충식 역의 진선규, 젊고 핸섬한 수의사이자 시내의 현남편 민석 역의 공명, 신종 마약 조직의 두목 도준 역의 김지석, 도준이 장악한 자신의 구역을 되찾으려는 또 다른 조직 두목 용강 역의 윤경호, 마약 조직에 납치당한 시내 역의 강한나, 남편 도준을 되찾기 위해 납치극을 벌인 혜란 역의 이다희, 충식의 곁을 멤돌며 특종을 노리는 사회부 기자 아라 역의 전소민, 그리고 박규태 감독이 참석했다.

진선규는 "그 사이에 명이가 많이 성장했더라. 시간도 그렇고 기이도 그렇고 그 사이 믿음이 더 돈독해진 기분이었다. 매번 다르게 연기해도 명이가 잘 받아주는 모습을 보면서 유기적으로 이 작품이 잘 흘러간 것 같다"며 웃었다. 공명도 "'남편들' 현장을 갈 때마다 항상 행복하다는 기분을 느꼈다. 선규 형과 함께하는 시간이 말로 할 수 없는 기분을 느끼게 한 것 같다. 1분 1초가 아깝다는 생각이 들 정도로 행복했다"고 애정을 쏟았다.

'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민이 출연했고 '육사오'의 박규태 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 19일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com