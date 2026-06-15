'최동석과 이혼' 박지윤, 두 자녀 데리고 결국 친정행..."여기와야 일 안 해"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 방학을 맞은 두 자녀와 함께 친정을 찾아 가족들과 행복한 시간을 보냈다.

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박지윤은 15일 "친정행"이라는 짧은 글과 함께 근황을 공개했다.

공개된 사진에는 두 자녀와 함께 지하철을 타고 부모님이 거주하는 양평으로 향하는 모습이 담겼다.

박지윤의 부모는 손주들을 위해 초당옥수수와 수박을 정성껏 준비하고, 아침 일찍부터 식사를 마련해 훈훈함을 자아냈다. 아이들은 할머니, 할아버지와 즐거운 시간을 보내며 방학을 만끽했다.

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이를 지켜보던 박지윤은 "여기나 와야 일 안 하고 놀 수 있음"이라며 오랜만에 여유를 즐기는 모습을 보였다. 이어 박지윤은 "다인이도 곧 출국이고 형부도 마침 생일이라 양평집에 다녀왔다"며 가족 모임 소식을 전했다.

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그는 "아빠는 아침부터 생오리고기를 사다가 마당 정자에 세팅해놓으셨더라. 언니가 삶아준 초당옥수수에 아빠가 텃밭에서 수확한 첫 오이, 유기농 상추에 오리쌈까지 배터지게 먹다가 왔다"고 전하며 가족의 따뜻한 정을 드러냈다.

특히 직접 재배한 채소와 정성 가득한 음식으로 꾸려진 식탁은 보는 이들의 부러움을 자아냈다.

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한편 박지윤은 2009년 KBS 아나운서 출신 최동석과 결혼해 1남 1녀를 두었으나, 2023년 이혼 소식을 전했다. 이후 현재까지 이혼 절차를 진행 중이며, 제주도에 거주하며 두 자녀를 양육하고 있다.

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특히 박지윤의 딸은 지난해 한국국제학교 제주캠퍼스 중등과정을 졸업하고 현재 고등학생으로, 의대 진학을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com