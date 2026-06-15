'내일도 출근!' 박지현 "'와일드씽' 도미와 다른 캐릭터, 현실 공감 얻을 것"

사진제공=tvN '내일도 출근!'

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박지현이 '와일드씽' 속 캐릭터와 차별점을 짚었다.

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박지현은 15일 tvN 새 드라마 '내일도 출근!' 온라인 제작발표회에서 "'와일드씽' 도미는 현실과 동떨어져 있지만, '내일도 출근!' 속 지윤은 현실과 맞붙은 캐릭터"라고 했다.

'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속작으로, 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스.

누적 조회수 2억 회를 기록한 맥퀸스튜디오 동명 인기 웹툰을 원작으로 한 작품인 점도 관심사다. 조 PD는 "원작이 너무 좋았기도 해서, 그 좋은 캐릭터를 가지고 서사를 강화하는데 심혈을 기울였다. 탄탄한 서사가 저희 강점인 것 같다"라고 원작과의 차별점을 짚었다.

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서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자, 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡아 또 한 번 로맨스 장인의 면모를 자랑할 예정이다.

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박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 현실 공감을 자아낸다. "많은 공감을 지닐 수 있는 '성장' 캐릭터"라고 소개한 박지현은 "실패에도 굴하지 않고 꿈을 끊임없이 좋아간다. 보는 이로 하여금 응원할 수밖에 없다. 지윤이를 보면서 큰 위로를 얻으시길 바란다"라고 했다.

공교롭게도 비슷한 시기에 영화 '와일드씽' 도미 역할로 대중과 만나는 중이기도 하다. 박지현은 "'와일드씽' 도미는 현실과 동떨어져 있다. 차지윤은 현실과 맞붙은 캐릭터라 생각한다. 굉장히 진한 공감을 얻을 수 있다. 도미와 상반대된 캐릭터라, 다른 매력을 기대해 주셔도 좋다"며 고개를 끄덕였다.

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tvN 새 드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일(월) 오후 8시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com