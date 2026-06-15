'내일도 출근!' 서인국 "난 NO 다이어트, 박지현과 서로 먹을 거 챙겨줘"

사진제공=tvN '내일도 출근!'

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[스포츠조선 정빛 기자] 서인국이 자신이 맡은 캐릭터와 다른 점을 강조했다.

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서인국은 15일 tvN 새 드라마 '내일도 출근!' 온라인 제작발표회에서 "캐릭터와 다르게 저는 노 다이어트"라며 "박지현과 항상 서로 먹을 것을 챙겨줬다"라고 했다.

'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속작으로, 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스.

서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자, 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡아 또 한 번 로맨스 장인의 면모를 자랑할 예정이다.

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"캐릭터에 도전하고 싶은 요구가 생겼다"는 서인국은 "평범함에서 나오는 대화나 리액션도 어렵다고 생각한다. 그런 부분에서 절제돼 있는 캐릭터다. 잘 때도 통제할 것 같을 정도다"라고 극을 선택한 이유를 설명했다.

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강지우와 비슷한 점으로는 "저는 강시우처럼 못 산다. 굉장히 루틴적으로 지낸다. 저는 전혀 반대로 노 루틴, 노 밤샘, 그리고 바라는 거지만 노 다이어트다"며 웃었다.

박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 현실 공감을 자아낸다.

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박지현은 서인국과의 케미로는 "저에겐 워낙 대선배님이셨다. 선배님 데뷔 초부터 봐서, 긴장도 되고 한편으로는 마스크가 차가워서 무섭기도 했다. 그런데 저와 개그 코드가 너무 잘 맞더라. 그래서 금방 친해졌다. 촬영할 때도 죽이 잘 맞았다"라고 자랑했다.

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그러자 서인국은 "'이렇게 별 말 아닌 거에도 웃어준다고?'라는 생각을 했다"라며 "그리고 저희는 항상 먹을 것을 서로 챙겨줬다"라고 거들었다.

tvN 새 드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일(월) 오후 8시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com