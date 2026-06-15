'내일도 출근!' 강미나 "아이돌 선배로 박지현 어떻게 봤냐고? 나보다 잘하는 듯"

사진제공=tvN '내일도 출근'

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[스포츠조선 정빛 기자] 강미나가 '아이돌 선배'로 박지현의 무대 실력을 칭찬했다.

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강미나는 15일 tvN 새 드라마 '내일도 출근!' 온라인 제작발표회에서 "아이돌 선배로 박지현 무대를 봤을 때 저보다 잘하는 것 같다"라고 했다.

'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속작으로, 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스.

서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자, 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡아 또 한 번 로맨스 장인의 면모를 자랑할 예정이다.

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박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 현실 공감을 자아낸다. 공교롭게도 비슷한 시기에 영화 '와일드씽' 도미 역할로 대중과 만나는 중이기도 하다.

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박지현은 "'와일드씽' 도미는 현실과 동떨어져 있다. 차지윤은 현실과 맞붙은 캐릭터라 생각한다. 굉장히 진한 공감을 얻을 수 있다. 도미와 상반대된 캐릭터라, 다른 매력을 기대해 주셔도 좋다"며 고개를 끄덕였다.

강미나는 새움전자 DA사업부 상품기획1팀 사원 윤노아 역을 맡아 연애와 일을 오가며 성장해가는 청춘의 모습을 그린다. "똑부러지는 캐릭터"라는 강미나는 "불어나 서핑 등을 배우는 역할이라, 저도 많이 준비했다"며 각오를 전했다.

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특히 박지현과의 케미를 강조해 눈길을 끌었다. 강미나는 "촬영 당시에 언니가 영화 '와일드씽' 촬영으로 '나 아이돌했다니까, 음악방송도 나갈 거야'라고 했던 말이 기억난다. 이후에 '와일드씽' 개봉하고 제가 보러 갔는데, 춤과 음정이 정확하더라"며 웃었다.

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아이돌 선배로 얘기해달라는 질문에는 "저보다 더 잘 하시는 것 같다"라며 박지현을 칭찬했다.

tvN 새 드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일(월) 오후 8시 50분 첫 방송된다.