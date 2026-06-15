'내일도 출근!' 서인국 "박지현 위해 음방 나갔으면"…'애기야' 요청엔 웃음만

사진제공=tvN '내일도 출근!'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 서인국의 박지현의 음악방송 무대에 올라서는 꿈을 언급했다.

Advertisement

서인국은 15일 tvN 새 드라마 '내일도 출근!' 온라인 제작발표회에서 "시청률 목표 성공하면 박지현 위해서 음악방송 나가겠다"라고 했다.

'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속작으로, 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스.

서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자, 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡아 또 한 번 로맨스 장인의 면모를 자랑할 예정이다.

Advertisement

박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 현실 공감을 자아낸다.

Advertisement

공교롭게도 비슷한 시기에 영화 '와일드씽' 도미 역할로 대중과 만나는 중이기도 하다. 박지현은 "'와일드씽' 도미는 현실과 동떨어져 있다. 차지윤은 현실과 맞붙은 캐릭터라 생각한다. 굉장히 진한 공감을 얻을 수 있다. 도미와 상반대된 캐릭터라, 다른 매력을 기대해 주셔도 좋다"며 고개를 끄덕였다.

'가수 선배' 서인국도 "지현씨가 노래를 잘하신다. 영화 '와일드씽' 촬영 당시였는데 노래 녹음하고 왔다고 자랑하더라. 엄청 자부심이 있었다. 저는 현장에서 노래로도 목 풀고 그런다. 그런데 갑자기 지현씨가 뮤지컬처럼 화음으로 들어오더라"고 거들었다.

Advertisement

이들 모두 노래와 인연이 깊은 만큼, 시청률 공약 이야기도 음악방송 출연 관련해서 나왔다. 서인국은 "목표가 성공한다면, 지현 씨의 못다한 꿈을 이루고 싶다"라고 하자, 박지현이 "그러면 2% 어떠느냐"라며 음악방송에 서고 싶은 간절한 마음을 표했다.

Advertisement

'애기야'를 불러달라는 MC 박경림의 요청에는 서인국이 크게 웃기도 했다.

tvN 새 드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일(월) 오후 8시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com