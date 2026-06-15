'눈동자' 신민아 "1인 2역 도전..한 프레임에 각각 다른 내 얼굴 신기"

영화 '눈동자' 언론시사회가 15일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 신민아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아가 "한 프레임에 두 명의 내 얼굴, 신기했다"고 말했다.

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15일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역에 도전한 신민아, 서진의 집착을 경계하면서도 그의 눈이 돼 서인의 죽음을 함께 추적하는 담당 형사 도혁 역의 김남희, 그리고 염지호 감독이 참석했다.

신민아는 1인 2역에 대해 "예전에도 해 본 연기인데 이번 작품은 전혀 달랐다. 추구하는 바가 다른 자매다. 복잡한 감정을 보여야 했는데, 다른 작품에 다른 인물이라고 접근했다. 한 프레임에서 내 얼굴로 두 명이 나오니까 영화에서 보니 신기하기도 했지만 워낙 다른 인물로 접근해서 다르게 보였다"고 웃었다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com