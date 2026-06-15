'아이온2' 오프라인 쇼케이스 성료…엔씨, 멤버십 가격 인하 계획 발표

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엔씨는 MMORPG '아이온2'의 첫 오프라인 이용자 행사에서 향후 서비스 방향과 대규모 업데이트 계획을 공개했다.

신규 클래스와 신규 영지, 각종 던전 콘텐츠는 물론 이용자 편의성 개선까지 예고하며 본격적인 서비스 확대에 나선다. 엔씨는 지난 14일 서울 강서구에서 오프라인 쇼케이스 'AION2 SUMMER FESTA'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 이용자 150명이 초청됐다. 개발진은 향후 업데이트 로드맵을 직접 소개하며 이용자들과 소통하는 시간을 가졌으며, 아이돌 그룹 프로미스나인과의 컬래버레이션 계획도 공개했다. 프로미스나인은 현장에서 특별 공연을 선보이기도 했다.

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우선 '아이온2'는 17일부터 프로미스나인과의 컬래버레이션 콘텐츠를 선보인다. 게임 내에는 프로미스나인 테마 의상과 무기, 펫, 날개 등이 추가된다. 외형 세트의 모든 파츠를 착용하면 프로미스나인 멤버 얼굴로 변신할 수 있으며, 신곡 'LIKE YOU BETTER'에 맞춰 춤을 추는 감정표현 기능도 도입된다. 주변 이용자들이 함께 춤을 출 수 있는 기능도 추가해 이용자 간 상호작용을 강화했다.

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또 오는 7월 1일에는 첫 대규모 업데이트 'Chapter 1. 모래와 서리의 땅'이 적용된다. 이번 업데이트에서는 신규 클래스 '권성'을 비롯해 천족과 마족 지역의 신규 영지인 '엘테넨'과 '모르헤임'이 추가된다. 신규 영지에는 지역별 봉인던전 20곳과 주둔지 6곳이 새롭게 등장한다. 이밖에 신규 원정 던전 '타락한 데바의 성'과 '잠식된 데우스 연구기지'를 선보이며, 이용자가 직접 난이도를 조정할 수 있는 '원정: 시련' 모드도 추가한다.

더불어 초월 던전 '노이란의 숨겨진 유산', '심연의 뿔 암굴', 성역 던전 '비탄의 설원', '혼돈의 에레슈란타 표층', 시공의 균열: 쟁탈전, 전장: 점령전, 아웃랜드 등 다양한 신규 콘텐츠를 업데이트할 예정이다.

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엔씨는 이용자 의견을 반영한 시스템 개선 계획도 공개했다. 멤버십 상품은 기존 구조를 단일 상품으로 통합하고 가격을 인하한다. 스페셜 등급 의상과 펫은 서버 단위 공유가 가능하도록 변경하며, 모든 펫에 '자동 줍기' 기능을 추가해 편의성을 높인다.

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신규·복귀 이용자를 위한 성장 지원 시스템도 강화한다. 주둔지와 봉인던전, 주신의 흔적 콘텐츠를 한 번에 완료할 수 있는 '데바 익스프레스'를 도입하고, 신규 및 복귀 이용자와 함께 던전을 플레이하면 보상을 제공하는 '새싹 뱃지' 시스템도 추가한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com