전효성 "3년 일하고 돈 한 푼 못 받아...의욕도 없어졌다"

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[스포츠조선 정안지 기자]시크릿 전효성이 과거 3년 동안 출연료를 받지 못했던 힘든 시절을 고백하며 진솔한 속내를 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에는 "별안간 솥밥 먹다 우는 여자 둘과 시크릿 완전체 만남♥"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김숙은 전효성과의 인연에 대해 "'비디오스타' 인연이다. 거의 매주 같은 분장실에서 밥 먹고 했던 멤버"라며 반가움을 드러냈다. 이어 그는 "효성이가 약간 아픔이 좀 있다"라며 "출연료를 아예 받지 못했다"라며 조심스럽게 말을 꺼냈다.

이에 전효성은 "맞다. 3년 동안 일한 걸 아예 못 받았다"라고 담담하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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김숙은 "어쩐지 처음에는 되게 의욕적이었는데, 어느 순간 의욕이 없더라"며 "당시에는 '왜 이렇게 의욕이 없을까' 생각했는데, 돈을 못 버니까"라며 안타까워했다.

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전효성은 "그때가 딱 20대에서 30대로 넘어가는 시기였다"며 "그 당시에는 일 외에 다른 데서 행복을 찾는 방법을 몰랐다"라고 회상했다. 이어 그는 "그때 인생 경험을 많이 했고, 많이 성숙해졌던 것 같다"라면서 "스태프분들의 소중함도 되게 많이 알았다"라고 전했다.

활동 중단 후의 일상에 대해서도 털어놨다. 전효성은 "집에서 아침에 일어나면 기도했다. '이 시련이 빨리 끝났으면 좋겠다'고 바랐다"고 말했다.

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전효성은 미래를 대비하기 위해 새로운 도전에도 나섰다. 그는 "반려동물관리사 자격증을 취득했다"라면서 "'내가 만약에 연예인을 안 하면 뭘 해야 할까' 고민하다가 동물을 위한 걸 하고 싶더라"며 반려동물관리사, 반려동물장례지도사 자격증을 공개하기도 했다.

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2년간의 공백기를 보낸 전효성은 "요즘 다시 오랜만에 가수가 너무 하고 싶더라"라면서 "'시크릿'으로 12년 만에 컴백을 한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 시크릿은 전효성, 징거와 새 멤버 예빈 3인조로 오는 18일 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'(시크릿 플레이버)를 발매한다.

anjee85@sportschosun.com