기성용, '답답하면 니들이 뛰던가' 비화 밝혔다 "20살도 안됐을 때, 부추긴 사람 있어"(슛포러브)

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[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 기성용이 축구 팬들 사이에서 오랫동안 회자된 '답답하면 니들이 뛰던가' 발언의 비하인드를 직접 전하며 웃음을 안겼다.

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15일 유튜브 채널 '슛포러브'에는 "'답답하면 니들이 뛰던지' 기성용에게 직접 물어봤습니다. (feat. 당시 현장 증인)"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 기성용은 eSIM 사용과 관련한 이야기를 나누던 중 "SNS 업로드할 때 느리면 답답하니까…"라고 말문을 열었다. 그러자 출연진들은 자연스럽게 과거 화제가 됐던 '답답하면 니들이 뛰던가' 발언을 언급하며 웃음을 터뜨렸다.

이에 기성용은 "언제까지 할 거냐"라며 웃어 보였고, 해당 상황의 '현장 증인'으로 함께한 신광훈은 당시 비화를 전했다. 그는 "그거 칠 때 제가 있었다. 그때 안 될 것 같다고 말렸는데 호텔 로비 컴퓨터에서 하더라"고 회상해 현장을 폭소케 했다.

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기성용은 해당 발언을 두고 "귀엽지 않냐. 제가 20살이 안 됐을 때다. 부계정도 아니다. 저희는 그런 거 안 한다"라며 너스레를 떨었다. 이어 "솔직히 이천수 형보다 낫지 않냐"고 농담을 던지며 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

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신광훈은 "싸이월드로 너무 많이 욕을 먹으니까 그런 것"이라며 "그때 2~3명 정도가 말렸다"고 당시 상황을 전했다. 이에 기성용은 "부추긴 사람이 있었다"며 실제 인물까지 언급했지만 해당 부분은 삐처리됐다.

또 기성용은 해당 사건이 SBS 뉴스 메인으로 보도됐던 순간도 떠올리며 "그때 뉴스에도 나왔다"고 회상했다.

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신광훈은 "그래도 멘털이 좋은 게 다음 경기에서 MOM을 받았다"며 감탄했고, 기성용 역시 해당 경험을 성장의 계기로 받아들였다고 밝혔다. 그는 "싸이월드로 욕 엄청 먹었지 않냐. 욕 먹는 걸 아니까 토너먼트 나가면 항상 싸이월드를 나갔다"면서 "실패도 어떻게 보면 소중한 경험이다. 저도 그 실패로 교훈도 얻고 경험도 얻었다"라고 전했다.

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한편 기성용은 지난 2007년 당시 축구대표팀의 경기력에 대한 지적이 일자 자신의 미니홈피에 '답답하면 니들이 뛰던지'라는 글을 남겨 화제를 모았다.