'민효린♥' 태양, 子 운동회 직접 참가하는 근황..'학부모 동기' 안재욱 "다람쥐 같았다"(남겨서뭐하게)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안재욱이 유치원 체육대회에서 가수 태양과 뜻밖의 경쟁을 펼쳤던 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

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15일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 1주년을 맞아 제주도에서 '축하 한 상'이 펼쳐진 가운데, 안재욱이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 이영자는 54세에 늦깎이 아빠가 된 안재욱에게 "아이들이 아직 어리지 않냐. 학교 체육대회 같은 데도 가냐. 엄마만 보내는 거 아니냐"고 물었다.

이에 안재욱은 "나도 많이 한다. 달리기 같은 것도 다 했다"며 적극적으로 육아에 참여하고 있다고 밝혔다.

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그러면서 그는 뜻밖의 체육대회 에피소드를 꺼내 웃음을 자아냈다. 안재욱은 "빅뱅 태양의 자녀와 우리 둘째가 같은 유치원에 다닌다"며 "작년에 유치원 체육대회를 했는데 뛰다 보니까 옆에 태양이 있더라"고 말했다.

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이어 "태양이 다람쥐처럼 왔다 갔다 하더라"며 당시 모습을 생생하게 묘사한 뒤 "달리기 1등을 했다. 나는 뛰다가 신발이 벗겨져서 3등했다"고 털어놔 현장을 폭소케 했다.

특히 안재욱은 또래 친구들과의 육아 환경 차이도 언급했다. 그는 "동기들을 만나 체육대회 이야기를 하면 기억도 안 난다고 한다"며 웃은 뒤 "내 친구들은 56~57세인데 자녀들 중에는 결혼한 친구도 있고, 군대를 제대한 경우도 있다"고 말했다.

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한편 안재욱은 2015년 뮤지컬 배우 최현주와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com