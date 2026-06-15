'시어머니 상견례 거절' 상처 속...한윤서 母 오열 "세상 가장 귀한 내 딸" (조선의사랑꾼)

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[스포츠조선 김수현기자] 한윤서가 결혼을 앞두고 예비 시댁과의 관계, 그리고 결혼에 대한 솔직한 심경을 털어놓으며 눈물을 글썽였다.

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15일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 예비신랑과 동거 중인 한윤서가 고향 청도를 찾아 부모님과 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다.

오랜만에 딸을 만난 어머니는 한윤서를 보자마자 "왜 이렇게 예뻐졌냐. 살이 너무 빠졌다"라며 반갑게 끌어안았다. 결혼을 앞두고 여러 감정이 교차하는 딸을 향한 애틋한 마음이 고스란히 드러나는 순간이었다.

이날 한윤서는 결혼 준비 과정에서 겪고 있는 고민을 솔직하게 털어놨다. 그는 "시어머니를 만나고 이런 경험을 해보는 게 처음이다 보니 쉽지 않더라"라고 고백하며 복잡한 심정을 전했다.

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앞서 한윤서는 예비 시어머니를 만난 자리에서 남자친구에 대한 서운함과 불만을 솔직하게 이야기했다가 예상치 못한 상황을 겪은 바 있다. 당시 대화 도중 예비 시어머니가 자리를 박차고 나가면서 두 사람 모두 당황했던 모습이 방송을 통해 공개돼 화제를 모았다.

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이를 떠올린 한윤서는 어머니에게 "엄마는 나를 이렇게 애지중지 키웠는데 안 속상했냐"라고 물으며 속마음을 털어놨다.

이에 어머니는 "반대하는 부분에 대해서는 속상했다"며 "우리 딸은 못하는 게 없고, 살림도 잘하고 청소도 잘한다. 단점보다 장점이 훨씬 많은 아이라고 생각했다"고 말해 뭉클함을 안겼다.

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그러면서도 결혼을 앞둔 딸에 대한 현실적인 걱정을 숨기지 않았다.

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어머니는 "엄마로서는 걱정이 된다. '며느리 사랑은 시아버지'라는 말이 괜히 있는 게 아니다"라며 "시어머니는 아무리 그래도 결국 아들 편일 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "나도 휴대전화에 너를 '세상에서 귀한 내 딸'이라고 저장해놨다"며 "아들에 대한 기대가 큰 만큼 며느리에게 바라는 것도 많을 수 있다"고 조심스럽게 조언했다.

이에 한윤서가 "엄마는 그런 마음이 없냐"고 묻자, 어머니는 "나는 네가 어떤 사람을 만나든 잘 헤쳐나갈 수 있을 거라고 믿는다. 그래서 굳이 간섭하지 않는 것"이라고 답했다.

또 "엄마는 무조건 네 편"이라는 진심을 전하며 딸에게 든든한 버팀목이 되어줬다.

엄마 아빠가 해준 밥을 먹던 한윤서는 결국 참아왔던 눈물을 터트렸다. 그는 "엄마가 오빠 왔을 때도 밥 차려주고 다 했지 않냐. 여태껏 몰랐는데 엄마 아빠가 얼마나 날 애지중지 키웠는지 매일매일 느껴져서 울컥한다"라고 눈물을 흘렸고 엄마도 결국 오열했다.

shyun@sportschosun.com