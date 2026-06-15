얼마나 아팠으면..엔믹스 설윤, 허리통증에 무대서 눈물 "회사도 쉬라 했는데, 내 의지"

사진=온라인 커뮤니티 갈무리.

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 월드투어 콘서트 도중 허리 통증을 호소하며 눈물을 보여 팬들의 걱정을 자아냈다.

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최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "눈물 흘리며 무대 오른 설윤"이라는 제목의 게시물이 확산되며 화제를 모으고 있다.

공개된 영상에 따르면 설윤은 최근 진행된 월드투어 공연 무대에 올라 팬들과 만났지만, 갑작스러운 허리 통증으로 힘겨운 모습을 보였다. 그는 끝까지 무대를 소화하기 위해 노력했으나, 결국 북받치는 감정을 참지 못한 채 눈물을 흘렸고 이를 지켜본 팬들의 안타까움을 샀다.

현장 영상에는 설윤이 공연 도중 허리 부위를 만지거나 몸을 조심스럽게 움직이는 모습이 담겼다. 평소 밝은 에너지로 무대를 이끌던 그가 불편함을 드러내자 팬들의 걱정도 커졌다. 공연이 끝난 뒤 온라인상에는 "무리하지 않았으면 좋겠다", "건강이 최우선이다", "충분히 쉬고 회복하길 바란다" 등 응원의 메시지가 이어졌다.

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다만 설윤은 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 근황을 전하며 팬들을 안심시켰다. 그는 "어제 드레스 리허설 때 무리했는지 그때부터 좀 아프더라. 그래서 파스 붙이고 약 먹고 잤는데 자고 일어나니까 아주 조금 더 심해졌다"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "말씀드리고 레이저 치료랑 막 이것저것 치료받고 왔다. 회사도 병원도 쉬면 좋을 것 같다고 했는데, 내가 무대 조금이라도 하고 싶었다"라고 털어놨다. 팬들과의 약속을 지키고 싶었던 진심이 고스란히 전해지는 대목이었다.

특히 설윤은 치료 과정에서의 일화도 솔직하게 전했다. 그는 "엎드려서 주사 맞았는데 침대가 눈물 범벅이 됐다. '죄송합니다' 하면서 휴지 주신 걸로 침대 벅벅 닦았는데, 간호사 분들이 '괜찮아요. 다들 우세요'라고 했다"라고 전해 안타까움을 더했다.

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설윤의 고백이 전해지자 팬들은 "얼마나 아팠으면 눈물이 났겠냐", "무대도 중요하지만 건강부터 챙겼으면 좋겠다", "책임감이 강해서 더 마음이 아프다" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

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한편 엔믹스는 지난 13일 방콕을 시작으로 싱가포르, 가오슝, 홍콩, 도쿄 등 아시아 5개 도시에서 데뷔 첫 월드투어 '에피소드 1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)'를 이어간다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com