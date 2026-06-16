31기 옥순, 영호와 위장 결혼·임신설 고통 호소 "벗어나는 법 알려줘"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 영호와의 결별 후에도 계속되는 결혼, 임신설을 다시 한번 부인했다.

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옥순은 16일 새벽 "지피티 결혼+임신설에서 벗어나는 법 알려줘"라는 글로 31기 영호와의 결혼설, 임신설을 전부 부인했다.

옥순과 치과의사 영호는 '나는 솔로' 31기 최종 커플이 됐으나 결별했다고 밝힌 바. 하지만 온라인에서는 옥순이 일을 그만두고 영호가 거주하는 울산에서 지내며 결혼 준비 중이라는 루머가 계속 퍼지고 있다. 특히 영호 부모님 반대설까지 돌자 옥순은 '나는 솔로' 방송이 끝난 후 라이브 방송을 통해 "9주 동안 저를 괴롭혔던 결혼설, 임신설, 상견례설 모두 거짓이다. 영호님 부모님을 뵌 적도 없어서 반대도 없었다. 제가 더 멀리 날아갈 수 있도록 응원해준 영호님에게 너무 감사하다"며 눈물을 밝혔던 바.

이어 옥순은 순자 왕따설에 대해서도 다시 해명에 나섰다. 옥순은 순자도 포함된 31기 단체 사진을 게재하며 "멀쩡히 잘 살다가 해명할 새도 없이 전국적으로 가해자가 된 하루하루. 덧붙이면 저는 개인적인 사정으로 촬영 이후 모임에 참석한 적이 없다. 악의적 추측 그만 해달라"고 억울함을 드러냈다.

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한편, 31기 옥순은 '나는 솔로' 방영 당시 영숙, 정희와 함께 순자를 뒷담화했다는 논란에 휩싸였다. '걸스 토크'로 포장된 뒷담화에 순자는 라이브 방송을 통해 공개적으로 불쾌감을 드러냈고, 옥순은 "제가 의도했던 바와 관계없이 제 행동과 말이 누군가에게 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 고개를 숙였다.

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wjlee@sportschosun.com