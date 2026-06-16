"이제 애 아빠도 화를 안 내요" 김무열, '참교육' 빌런들의 개과천선 근황에 '흐뭇'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '참교육' 빌런들이 '나화진 감독관' 김무열에게 감사 인사를 전했다.

Advertisement

15일 넷플릭스는 "빌런들의 나화진을 향한 감사 인사 | 참교육"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 김무열은 "우리 학생들이 영상 편지를 보냈다고 하는데 아주 기대가 된다"며 설레는 모습을 보였다.

가장 먼저 '일진' 박성환 역의 유태주와 조인범 역의 옥진욱이 등장했다. 극 중 모습과 달리 단정해진 두 사람을 본 김무열은 "살 빠졌네. 미소년 됐다"며 반가워했다.

Advertisement

두 사람은 "우리 엄청 착해졌다. 엄청 수업 잘 듣고 문신 다 지웠다. 열심히 살겠다. 말 잘 듣겠다"며 "이제는 오지 마라. 다음에는 매 말고 맛있는 거 사달라. 사랑한다"며 너스레를 떨었다.

Advertisement

이어 민지웅 역의 장요훈은 파마머리로 등장해 "나화진 아저씨 기억하시죠?"라고 인사한 뒤 무릎을 꿇고 두 손을 번쩍 들었다. 그는 "앞으로 찾아올 일 없을 정도로 정말 착하게 살겠다. 이제 찾아오지 마라"라고 말해 웃음을 안겼다.

한예리 역의 박서윤은 "임한림 감독관님도 잘 지내시냐. 나중에 라방하면 두 분 꼭 놀러 와라. 내가 팔로워 늘려드리겠다"며 "교권보호국 야호"라며 깜찍한 인사를 전했다.

Advertisement

마지막으로 '학부모 빌런' 우진 엄마 역의 박지연이 등장하자, 김무열은 "어이고"라며 당황해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

박지연은 "이제 애 아빠도 화를 안 낸다. 바쁘실 텐데 건강 잘 챙기면서 일하시라. 안 그러면 자존감 떨어지니까"고 말해 김무열을 웃게 만들었다.

영상 편지를 본 김무열은 "잘 봤다. 성환이랑 인범이 살 빼고 머리도 단정하게 자른 모습 아주 보기 좋다. 지웅이는 못 알아볼 뻔했다. 머리 멋있다. 예리는 라방에 가겠다. 우진이 어머님은 자존감 떨어지지 마시라"고 화답했다. 이어 "마지막으로 나는 아직 현직이고 다들 착하기 잘 살길 바라겠다"고 덧붙였다.

한편 김무열은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여주며 시청자들의 큰 사랑을 받고 있다.

동명 웹툰이 바탕인 '참교육?'은 선넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 이야기다. 원작의 설정을 차용하여 새롭게 각색 및 기획된 작품으로, 교육의 현실적인 문제를 과감하면서도 시원하게 공감을 불러일으키는 직설적인 메시지로 다뤄 국내외 시청자들의 호평을 얻고 있다.

글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '참교육'은 지난 14일 기준 세계에서 가장 많이 본 TV 쇼 1위에 올랐다. 또한 한국을 비롯해 인도, 브라질, 프랑스, 일본, 인도네시아, 사우디아라비아 등 44개 국가 및 지역에서 1위를 기록하며 글로벌 인기를 이어가고 있다.